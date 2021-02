Paulo Corrêa é homenageado por Azambuja pelo trabalho como governador interino de MS

O presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa com a sua esposa, Adriana, recebendo a homenagem das mãos do governador Reinaldo Azambuja e do secretário Sérgio de Paula - (Foto: Divulgação)

Nesta quarta-feira (24) , o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), acompanhado de sua esposa, Adriana Corrêa, recebeu das mãos do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e do secretário Sérgio de Paula, uma placa de agradecimento pelos dias em que chefiou interinamente o Poder Executivo Estadual, como governador em exercício de Mato Grosso do Sul.

Durante o período o presidente da ALEMS cumpriu a missão com extremo zelo e comprometimento. Política séria, feita com transparência e resultados.

Na placa, os dizeres que mostram que o valor do trabalho e do caminho justo: “O Governo do Estado agradece a sua dedicação, experiência, seriedade e compromisso com o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”.

Confira