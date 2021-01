Paulo Corrêa lança investimentos em Bonito nesta sexta-feira

O governador em exercício de Mato Grosso do Sul, deputado Paulo Corrêa, cumpre agenda de trabalho em Bonito, nesta sexta-feira (29), para lançar investimentos na área da infraestrutura rodoviária. Ele desembarca na cidade às 7h30, acompanhado de Eduardo Riedel (secretário de Governo e Gestão Estratégica) e Sérgio de Paula (secretário Especial de Gestão Política).

Em ato na Prefeitura Municipal de Bonito, Paulo Corrêa vai autorizar a elaboração de projeto executivo para a obra de implantação e pavimentação asfáltica da Rodovia do Turismo, no trecho de 8.330 quilômetros, entre as pontes do Córrego Restinga e do Rio Formoso.

Paulo Corrêa ainda vai autorizar a abertura de processos licitatórios para obras de implantação e pavimentação asfáltica em dois trechos da MS-345. Um do entroncamento da BR-419 até Anastácio, no km 26,85; e outro do Lote 04 ao km 74,84.

Também em Bonito, o governador em exercício vai vistoriar as obras de construção do quartel do Corpo de Bombeiros e de pavimentação asfáltica da MS-382, no trecho Bonito/Serra da Bodoquena. Ele ainda visita uma ocupação na entrada do município e o local onde será construído o mini anel.

Inicialmente prevista para acontecer na última quarta-feira (27), a agenda de trabalho teve que ser adiada para esta sexta-feira (29) por causa do mau tempo.

Bruno Chaves, Subcom

Foto: Saul Schramm