Paulo Corrêa anuncia licitação para pavimentação de trecho da MS-320, em Chapadão do Sul

Acompanhado de Eduardo Riedel, secretário de Governo e Gestão Estratégica, secretário Especial de Gestão Política, Sergio de Paula, e do presidente da Sanesul, Walter Carneiro Júnior, o governador em exercício, deputado Paulo Corrêa, anunciou em Chapadão do Sul que em fevereiro a administração estadual dá início a concretização de uma antiga reivindicação da comunidade local: a pavimentação de trecho da rodovia MS-320.

“Além de visitar as obras em Chapadão do Sul, viemos aqui, a pedido do governador Reinaldo Azambuja, anunciar que em fevereiro será lançada a licitação para pavimentação da MS-320, que é um pedido antigo que há muito tempo trabalhamos, são praticamente 47 quilômetros”, destacou.

Paulo Corrêa disse que em Chapadão do Sul a parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura tem sido importante para levar o desenvolvimento para a região. Citou a concessão da rodovia estadual MS-306 (a primeira em Mato Grosso do Sul). “A MS-306 vai ganhar um novo ânimo, desde o Alto Taquari a Costa Rica, Chapadão e Cassilândia”.

A importância dessa parceria foi reforçada pelo prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug. Segundo ele, o apoio do Governo do Estado tem sido importante nesse momento, em que o município vive um período de crescimento.

“Nos últimos quatro anos tivemos um aumento de aproximadamente 10 mil pessoas na cidade, com isso a gente tem um impacto grande nas nossas finanças, principalmente na área de educação, de saúde, e pra isso os recursos do município muitas vezes são insuficientes para atender essa demanda, então a presença do Governo do Estado junto é muito importante”, disse Krug, complementando que “o Governo Presente realmente é fato, em todos os municípios do Estado por onde você anda tem obras do Governo do Estado, em parceria com os prefeitos”.

E a população dos municípios do Estado pode contar que essa integração prossegue neste ano. Ao avaliar que a administração estadual, com ações estratégicas e planejadas conseguiu superar a crise em 2020, Eduardo Riedel diz que para esse ano as perspectivas são boas. “Em 2020 o Estado soube responder muito bem do ponto de vista econômico, e a expectativa é melhor em 2021, com novas empresas chegando, mais geração de empregos, muitos setores que foram suprimidos em 2020 iniciando a reativação em 2021”.

Ao lembrar que em 2020 Mato Grosso do Sul foi o Estado que apresentou maior investimento per capita no país, Eduardo Riedel afirmou: “Nós vamos dar sequência nesse projeto de investimento no Estado”.

MS-306

Em Chapadão do Sul, onde chegou junto com a comitiva no final da manhã desta quarta-feira (27), o governador Paulo Corrêa acompanhou as obras de construção do Posto da Rodoviário Estadual na MS-306. Em seguida, o grupo seguiu para visitar as obras de recapeamento em importantes vias de acesso da cidade, nas ruas Mato Grosso do Sul, Onze de Outubro e Paraná 1 e 2.

Por último, Paulo Corrêa conheceu o Residencial Planalto 1, que irá beneficiar 96 famílias. As obras estão adiantadas e a previsão de entrega é para abril deste ano.

O diretor presidente da Way 306, Paulo Lopes, acompanhou Paulo Corrêa e falou da importância da construção do posto da Polícia Rodoviária Estadual. “A construção do Posto da Polícia Rodoviária Estadual vai trazer mais conforto para a população da região, mais segurança na rodovia, a fiscalização da Polícia Militar Rodoviária vai ser muito importante na questão de velocidade, contrabando que passa por aqui, isso vai ser minimizado”.

A concessão da MS-306 à iniciativa privada já começa a apresentar resultados positivos também na área social. Segundo Lopes, nesta fase do processo foram gerados cerca de 500 empregos, entre os operários que estão trabalhando na obra de construção da unidade policial, como na limpeza e conservação da rodovia.

O diretor de Transportes, Rodovias e Portos da Agepan (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos), Ayrton Rodrigues, acompanhou a comitiva do governador em exercício Paulo Corrêa na visita as obras na MS-306. Ele disse que a Way 306 está com várias equipes nos trechos da via e prevê antecipar em 60 dias o cronograma de ações que devem ser executadas nesse início da concessão.

Também acompanhar a comitiva do Governo o comandante da Polícia Rodoviária Estadual, tenente-coronel Wilmar Fernandes, a presidente da Câmara de Vereadores de Chapadão, Alinni Tontini, vereadores e autoridades municipais.

Paulo Yafusso e Ana Brito, Subcom

Fotos: Ana Brito