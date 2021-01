Paulo Corrêa entrega obras de saneamento e vistoria construção de hospital em Três Lagoas

Em Três Lagoas, Paulo Corrêa visitou a obra do Hospital Regional - (Fotos: Saul Schramm)

Em sua primeira agenda oficial no interior como governador em exercício, o deputado Paulo Corrêa entregou obras de ampliação do sistema de abastecimento de água no Setor Santa Luzia, no valor de R$ 9,5 milhões, e vistoriou a construção do Hospital Regional de Três Lagoas, nesta quarta-feira (27).

"É a primeira obra que inauguro como governador em exercício. Temos orgulho do trabalho da Sanesul. E tenho muito orgulho de estar representando o Governo do Estado. Sou o terceiro deputado de Mato Grosso do Sul a ter a sorte e a honra de substituir um governador. O primeiro foi o Londres Machado, substituindo o Marcelo Miranda, e o segundo foi o Jerson Domingos, no lugar do ex-governador André Puccinelli", disse Paulo Corrêa.

Segundo na sucessão estadual, ele substitui Reinaldo Azambuja, que está de férias, e o vice-governador Murilo Zauith, diagnosticado com Covid-19.

O governador em exercício autorizou licitação para obras de saneamento em Três Lagoas

O governador em exercício Paulo Corrêa também anunciou mais R$ 9,8 milhões em investimentos a serem iniciados em 2021 para manter a universalização do fornecimento de água tratada à população e ampliar a rede de cobertura de coleta e tratamento do esgoto, incluindo 19.388 metros de rede coletora e 1.200 ligações domiciliares.

Já o prefeito Angelo Guerreiro destacou que Paulo Corrêa está dando continuidade ao trabalho e parceria do governo com Três Lagoas. "O hospital, por exemplo, vai atender toda a nossa região, amenizando o sofrimento dos pacientes, que hoje precisam do translado para Campo Grande".

Hospital Regional

O Hospital Regional está na fase final de construção, com mais de 90% da obra executada. A previsão é de que seja entregue, já equipado, ainda neste ano.

A unidade terá 171 novos leitos com maternidade, UTI, UTI neonatal, pediatria e cardiologia. O investimento é de R$ 56 milhões em recursos do BNDES e do Governo do Estado.

Também participaram da solenidade e da visita os secretários Eduardo Riedel (Segov) e Sérgio de Paula, o presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas, Cassiano Maia, o presidente da Sanesul, Walter Carneiro Júnior, além de vereadores.