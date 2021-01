Paulo Corrêa assume governo de MS e cumpre extensa agenda no Estado

Paulo Corrêa (PSBD), presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul - (Foto: Divulgação)

Como governador em exercício, o deputado Paulo Corrêa (PSBD), presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), cumpriu extensa agenda no interior do Estado, inaugurando, vistoriando e autorizando obras de saneamento básico e de infraestrutura em cidades como Três Lagoas, Chapadão do Sul e Bonito, e ainda tratou questões ligadas à pandemia da Covid-19, recebendo da Marinha do Brasil o apoio para distribuição de doses de vacinas em regiões de difícil acesso.

“É um desafio. Uma oportunidade única que encaro como uma missão. Vamos trabalhar por Mato Grosso do Sul”, afirmou Paulo Corrêa ao assumir a chefia do Poder Executivo Estadual entre os dias 26 a 30 de janeiro, em substituição ao governador Reinaldo Azambuja, que se encontrava de férias e ao vice-governador, Murilo Zauith, foi diagnosticado com Covid-19.

O enfrentamento à pandemia foi tema das agendas de Corrêa, que se reuniu com comandante do 6º Distrito Naval de Ladário, Contra-Almirante Sérgio Gago Guida, para tratar sobre distribuição de doses de vacinas contra a Covid-19, assegurando ao governador em exercício o apoio da Marinha no transporte de vacinas em regiões de difícil acesso. Guida informou que as chuvas dos últimos dias deram condição de navegação ao rio Paraguai. “A elevação do nível do rio permite que retomemos a navegação. Nós estamos prontos para atuar no transporte de vacinas para os ribeirinhos”, afirmou.

Paulo Corrêa agradeceu o apoio e disse que é importante poder contar com a experiência da Marinha. Até o momento, Mato Grosso do Sul recebeu cerca de 190 mil doses de vacinas contra a doença.

Durante o período em que substituiu o governador Reinaldo Azambuja, Paulo Corrêa também cumpriu extensa agenda na governadoria, recebendo dezenas de prefeitos de todo o Estado, e participando da eleição da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) na tarde da última sexta-feira, 29.

Ainda como governador em exercício, coube ao presidente da ALEMS o discurso em nome do Executivo Estadual na posse do novo presidente do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral), desembargador Paschoal Carmello Leandro, e do vice, desembargador Julizar Barbosa Trindade. “Aqueles que, como eu, fazem da via política o caminho para empreender as transformações sociais, devem reverência e reconhecimento à Justiça Eleitoral como instância garantidora do processo eleitoral, sem cuja segurança e integridade não se pode falar de democracia”, afirmou durante a solenidade.

Visitas no interior

Na quarta-feira (27), Paulo Corrêa esteve em Três Lagoas, onde entregou obra de ampliação do sistema de abastecimento de água no Setor Santa Luzia, anunciou investimentos na universalização do fornecimento de água e visitou a construção do Hospital Regional.

Com investimento de R$ 9,5 milhões, a ampliação do sistema de abastecimento de água em Três Lagoas foi a primeira obra entregue por Paulo Corrêa no cargo de chefe do Executivo. “É a primeira obra que inauguro como governador em exercício. Temos orgulho do trabalho da Sanesul e tenho muito orgulho de estar representando o Governo do Estado”, afirmou Corrêa.

O governador em exercício também anunciou investimentos de R$ 9,8 milhões na universalização da água tratada e na ampliação da cobertura na coleta e tratamento de esgoto no município. Os trabalhos, a serem iniciados neste ano, abrangem 19.388 metros de rede coletora e 1.200 ligações domiciliares.

Ainda em Três Lagoas, Paulo Corrêa visitou o Hospital Regional, que está na fase final de construção, com mais de 90% da obra executada. A previsão é de que seja entregue, já equipado, ainda neste ano. Com investimento de R$ 56 milhões, o hospital terá 171 novos leitos com maternidade, UTI, UTI neonatal, pediatria e cardiologia.

Acompanhado pelo secretário de Governo, Eduardo Riedel, de governo, e pelo secretário especial Sérgio de Paula, o governador em exercício esteve também em Chapadão do Sul, onde visitou e anunciou obras. “Em fevereiro, será lançada a licitação para pavimentação da MS-320, que é um pedido antigo que há muito tempo trabalhamos. São praticamente 47 quilômetros”, informou Paulo Corrêa.

O governador também visitou as obras de construção do Posto da Rodoviário Estadual na MS-306 e os trabalhos de recapeamento nas ruas Mato Grosso do Sul, Onze de Outubro e Paraná 1 e 2, importantes vias de acesso da cidade. Paulo Corrêa conheceu, ainda, o Residencial Planalto 1, que irá beneficiar 96 famílias. As obras estão adiantadas e a previsão de entrega é para abril deste ano.

Em Bonito, onde esteve nesta sexta-feira (29), o governador em exercício lançou duas licitações para pavimentar mais de 100 quilômetros da MS-345, no trecho entre Bonito e Anastácio. Conhecida como “Estrada do 21”, a rodovia, depois de asfaltada, encurtará em cerca de 80 quilômetros a viagem entre Campo Grande e Bonito. “Essa obra atende pedido antigo do trade turístico. A pavimentação dará mais competitividade ao setor”, disse Paulo Corrêa.

O governador lançou também a elaboração do projeto executivo para a pavimentação asfáltica de 8,3 quilômetros da “Rodovia do Turismo”, no trecho entre Bonito e a Ilha do Padre. “Estamos fazendo história. Com recursos do Fundersul, aprovados pela Assembleia Legislativa, vamos aprimorar a infraestrutura de Bonito”, destacou Paulo Corrêa.

Ainda em Bonito, Paulo Corrêa, acompanhado de secretários de Estado, vistoriou a construção do quartel do Corpo de Bombeiros, que está 47% concluído e soma investimentos de R$ 3,1 milhões. A comitiva também visitou o trecho recém-pavimentado da MS-382, entre Bonito e Anastácio.