Ex-senador Delcídio do Amaral recebe alta de segunda hospitalização

O ex-senador ficou hospitalizado na Cassems - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O ex-senador Delcídio do Amaral recebeu alta médica na tarde de ontem (4). Ele havia voltado a ser internado no último dia 28, após se sentir mal em sua residência na Capital. Por meio das redes sociais ele comemorou a alta médica.

"Graças a Deus recebi alta e estou voltando pra casa agora. As únicas recomendações médicas são terminar algumas medicações orais e me isolar por mais alguns dias para restabelecer minha imunidade que foi bastante abalada por ter sido infectado pelos 2 vírus concomitantemente", disse.

Delcídio foi diagnosticado com Covid-19 no dia 14 de julho após fazer um teste do tipo RT-PCR, em um laboratório. Tinha passado por uma bateria de exames, e com sintomas leves, cumpria isolamento em casa. O quadro clínico dele se agravou e no dia 22 ele voltou a ser internado no Hospital Cassems. Um dia após a internação, descobriu que também estava com dengue: 'Covengue", brincou.

"Quando fui internado pela segunda vez alguém me aconselhou ir pra São Paulo fazer meu tratamento mas a minha confiança na capacidade das nossas instituições, instalações e profissionais da área médica de Campo Grande me intuíram a ficar por aqui mesmo. Posso garantir que não me decepcionei! Muito ao contrário! Me encheram de orgulho a capacidade e o profissionalismo desses anjos da saúde do Mato Grosso do Sul", explica. O ex-senador ficou internado no Hospital Cassems.

Desde o diagnósitico, o ex-senador faz uma espécie de diário nas redes sociais, além de fazer apelo a população para que adote todas as medidas orientadas pelas autoridades de saúde para a prevenção a Covid-19, como o isolamento social, uso de máscaras e higienização das mãos.

"Quem tem essa dura experiência que tive pode assegurar a importância das orientações exaustivamente divulgadas pelas autoridades de saúde sobre a necessidade de ficar em casa e, quando impossível o tempo todo, usar máscara sempre e lavar as mãos constantemente ou usar álcool gel", aconselhou Delcídio.