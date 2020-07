Ex-senador Delcídio do Amaral recebe alta em Campo Grande

Após exames, o ex-senador descobriu que além do coronavírus estava com dengue - (Foto: Reprodução)

O ex-senador de Mato Grosso do Sul Delcídio do Amaral, 65, recebeu alta por volta das 9h30 da manhã de hoje (25) em Campo Grande. Ele estava internado no Hospital Cassems devido complicações da Covid-19. Após exames, o ex-senador descobriu que além do coronavírus estava com dengue.

Ele disse à reportagem que fez o teste no Hospital da Cassems, em Campo Grande, em razão do aumento da intensidade de alguns sintomas do novo coronavírus. Segundo informações apuradas pela reportagem, ele passa bem e vai ficar sob observação em casa.

Histórico - Maika do Amaral, esposa de Delcidio, conta que ele estava cumprindo o isolamento em sua casa e começou com uma febre alta, perda de peso e dores musculares. Por conta de ser do grupo de risco e com sintomas da covid-19, ele foi colocado rapidamente em um leito. A equipe médica do hospital colheu vários exames e fez testagem para a dengue.

Campo Grande vive um surto de dengue, com 11.005 casos confirmados. No estado de MS, 66.230 casos de dengue, 19.194 a menos que em 2019, mas todas as 79 cidades estão com alta incidência para a doença.

O ex-senador postou Facebook: "A Covid-19 e a dengue me pegaram! (9º dia) Inovei! Hoje soube que estou com “covengue” (um híbrido de covid-19 com dengue). Desculpem a brincadeira mas só assim pra levar adiante e manter a cabeça aprumada. Estava estranhando os sintomas que relatei antes sobre dor nas juntas, perda de peso e cansaço, pra serem somente da covid, que já não é pouca coisa. Aqui no Mato Grosso do Sul, nessa época, a dengue também corre solta. Esse conjunto de sintomas é muito estressante e perigoso, se negligenciado.". Confira a postagem: