Ex-senador Delcídio do Amaral se sente mal e volta a ser internado

Ex-senador Delcídio do Amaral durante entrevista concedida nesta última segunda-feira (27/07) para TV Globo (TV Morena). - (Foto: Reprodução/ TV Morena)

Após ter recebido alta hospital no último sábado (25), o ex-senador de Mato Grosso do Sul, Delcídio do Amaral, 65, voltou a ser internado na manhã de hoje (28) no Hospital Cassems, após se sentir mal em sua residência na Capital.

Delcídio foi diagnosticado com Covid-19 no dia 14 de julho após fazer um teste do tipo RT-PCR, em um laboratório. Tinha passado por uma bateria de exames, e com sintomas leves, cumpria isolamento em casa. O quadro clínico dele se agravou e no dia 22 ele voltou a ser internado no Hospital Cassems. Um dia após a internação, descobriu que também estava com dengue: 'Covengue", brincou.

“A Covid-19 e a dengue me pegaram! (9º dia) Inovei! Hoje soube que estou com “covengue” (um híbrido de covid-19 com dengue). Desculpem a brincadeira mas só assim pra levar adiante e manter a cabeça aprumada. Estava estranhando os sintomas que relatei antes sobre dor nas juntas, perda de peso e cansaço, pra serem somente da covid, que já não é pouca coisa. Aqui no Mato Grosso do Sul, nessa época, a dengue também corre solta. Esse conjunto de sintomas é muito estressante e perigoso, se negligenciado”, afirmou por meio das redes sociais.

Desde o diagnósitico, o ex-senador faz uma espécie de diário nas redes sociais, além de fazer apelo a população para que adote todas as medidas orientadas pelas autoridades de saúde para a prevenção a covid-19, como o isolamento social, uso de máscaras e higienização das mãos.