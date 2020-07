Além de testar positivo para Covid-19, ex-senador Delcídio do Amaral está com dengue

O ex-senador em entevista ao Grupo Feitosa de Comunicação - (Foto: Arquivo)

Além de ter testado positivo para o coronavírus, o ex-senador Delcídio do Amaral está com dengue. Delcídio foi internado ontem (22) devido a uma piora em seu estado clínico por conta do coronavírus, e após exames, o presidente regional do PTB-MS recebeu o novo diagnóstico.

Ele foi diagnosticado no último dia 14 e desde então estava isolado em casa.

“Esse vírus é traiçoeiro. Até hoje, com altos e baixos (o tal ioiô), dei conta de ficar em casa isolado, mas o negócio deu uma desandada nos meus exames e sintomas, com perda rápida de peso e muito cansaço. Não deu outra: baixei hospital!”, postou o ex-senador em sua página do Facebook.

As informações apuradas é de que Delcidio está com indícios de desidratação e não há previsão de alta. O ex-senador está internado no Hospital da Cassems em Campo Grande