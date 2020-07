Ex-senador Delcídio do Amaral é diagnostico com dengue e covid-19 em Campo Grande

Ex-senador Delcídio do Amaral está internado em Campo Grande, em razão da covid-19 e dengue - (Foto:Acervo pessoal/Facebook)

O ex-senador de Mato Grosso do Sul Delcídio do Amaral, de 65 anos, além de estar com covid-19 desde quarta-feira passada (14/07), hoje (23) foi diagnosticado com dengue. Ele disse à reportagem que fez o teste no Hospital da Cassems, em Campo Grande, em razão do aumento da intensidade de alguns sintomas do novo coronavírus.

Maika do Amaral, esposa de Delcidio, conta que ele estava cumprindo o isolamento em sua casa e começou com uma febre alta, perda de peso e dores musculares. Por conta de ser do grupo de risco e com sintomas da covid-19, ele foi colocado rapidamente em um leito. A equipe médica do hospital colheu vários exames e fez testagem para a dengue.

Segundo a assessoria, segue em leito clínico sendo monitorado, mas se recupera bem. Entretanto, ainda sem previsão de alta.

Campo Grande vive um surto de dengue, com 11.005 casos confirmados. No estado de MS, 66.230 casos de dengue, 19.194 a menos que em 2019, mas todas as 79 cidades estão com alta incidência para a doença.

Se o caso de Delcidio chamou a atenção por ela ter duas doenças graves ao mesmo tempo, isso não surpreende especialistas na área.

A infectologista Irene da Rocha Haber diz que isso é plenamente possível. "A pessoa pode ter a infecção viral - como é a covid-19, e outra por um segundo vírus ou uma bactéria, por exemplo", explica.

A presença de duas doenças diferentes no corpo faz com que o organismo trabalhe ainda mais. Se na covid-19, segundo estudos, esse trabalho já é exaustivo, com a dengue também não é diferente.

"O corpo vai lutando contra as infecções ao mesmo tempo, então exige uma carga ainda maior e o sistema imunológico é levado ao extremo", completa. Para piorar, não existe tratamento farmacológico específico para essas duas doenças.