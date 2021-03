Proposições de Zé Teixeira atendem três municípios de MS

(Foto: Reprodução)

Na sessão legislativa de hoje (03) o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou indicações solicitando que sejam realizadas providências em Jardim, Inocência e Itaporã.

Para atender Jardim, Zé Teixeira pediu apoio dos deputados federais e senadores representantes de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados e Senado Federal, para a destinação de recursos da União visando à aquisição de um automóvel para atender às necessidades das ESF’s - Estratégia Saúde da Família, do município.

O parlamentar solicitou para Inocência, apoio do Governo do Estado para que sejam realizadas obras de recapeamento das vias asfaltadas na zona urbana e Distrito de São Pedro. E para Itaporã, Zé Teixeira reivindicou a pavimentação asfáltica das vias urbanas dos Bairros Brinco D’Oro e João de Deus, como também, que sejam realizadas obras de implantação de ciclovia na Avenida José Maria Bezerra de Lima, no trecho localizado desde a Agro Jangada até o Paturi Piscicultura Agroindustrial (antigo Frigorífico de Peixes Mar e Terra), terminando na Rodovia MS-157, no município.

De acordo com Zé Teixeira, o atendimento ao solicitado proporcionará mais desenvolvimento para Mato Grosso do Sul. “São pedidos providenciais para trazer mais qualidade de vida para quem vive em Jardim, Inocência e Itaporã bem como, para todos que residem em nosso Estado – uma vez que – para se ter um estado próspero é necessário investir nos municípios. Esta é uma bandeira que defendo aqui na Assembleia Legislativa. Devemos trabalhar com um viés municipalista”, afirmou o parlamentar.

Os pedidos do deputado foram lidos e aprovados em plenário.