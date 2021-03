Na ALEMS, Zé Teixeira parabeniza Cassems por seus 20 anos

Como forma de reconhecer a importância da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) encaminhou hoje (02.03), durante sessão legislativa, Moção de Congratulação para a instituição que completa neste mês de março, 20 anos de atividade.

“É com grande orgulho que parabenizamos a Cassems, na pessoa de seu presidente Ricardo Ayache, que apesar do cenário adverso imposto nacionalmente, tem gerido a Caixa dos Servidores, mantendo a sustentabilidade, equilíbrio, capacidade de liquidez e a política de investimento segura e inovadora para melhor atender os beneficiários, tornando-se um dos melhores planos de saúde de Mato Grosso do Sul”, ressaltou o parlamentar.

De acordo com Zé Teixeira os cumprimentos também são aos beneficiários, colaboradores e sua administração. “Com uma curta trajetória, a Cassems alia uma administração séria e empreendedora, com atendimento humanizado e, sobretudo, com muito amor e dedicação em prestar uma assistência à saúde de qualidade aos seus assegurados, totalizando mais de 215 (duzentos e quinze) mil vidas, entre titulares e dependentes, atendidas pelo plano de saúde”, afirma o parlamentar.

A Moção de Congratulação do deputado Zé Teixeira foi lida em plenário e subscrita pelo deputado Lídio Lopes, durante a sessão.