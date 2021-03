Zé Teixeira intercede por reforma na Escola Castro Alves, em Dourados

Zé Teixeira - Foto: Divulgação

Nesta segunda-feira (01/03) o deputado estadual Zé Teixeira (DEM), encaminhou ao Governador Reinaldo Azambuja (PSDB), ofício solicitando que seja encaminhada, se possível, equipe técnica para analisar e constatar a situação e condições estruturais da Escola Estadual Castro Alves, visando à reforma geral nas instalações desta importante instituição de ensino em Dourados.

De acordo com o parlamentar, a escola iniciou suas atividades em 1966 e é” uma importante escola douradense”, por oferecer ensino médio aos jovens do município. “Além disso e mesmo sendo uma escola bem estrutura administrativamente e pedagogicamente, o prédio onde se encontra instalada a unidade escolar necessita de reformas e adequações urgentes, garantindo mais qualidade no ensino de Dourados”, ponderou o deputado.