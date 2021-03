Zé Teixeira solicita obras emergenciais em ponte sobre o Rio Aquibadã

Deputado Zé Teixeira na sessão plenária - (Foto: Assembleia Legislativa MS )

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM), primeiro secretário da Assembleia Legislativa, apresentou indicação solicitando ao Governo do Estado, em caráter de urgência, obras de aterro na cabeceira da ponte de concreto sobre o Rio Aquidabã, localizada na MS-382, em Porto Murtinho.

De acordo com o deputado a ponte construída sobre o Rio Aquidabã, com 40 metros de vão, na MS-382, em Porto Murtinho, entre o entroncamento com a MS-248, na reserva Kadiwéu e o município de Bonito, está pronta há aproximadamente 120 dias, entretanto, ainda não oferece a possibilidade de trânsito seguro por ela, devido à falta de aterramento em sua cabeceira.

“A referida ponte de concreto substituiu a ponte de madeira que foi arrastada com as fortes chuvas que ocorreram em março de 2018, atende, além do trânsito de veículos normal, uma população de cerca de 2 mil indígenas que vivem na região e o transporte da produção agropecuária da região”, afirma o parlamentar.

Teixeira ressalta também a importância do Governo do Estado na realização da obra de substituição da ponte e pede por providências urgentes visando às obras de aterramento na cabeceira da ponte, “possibilitando o tráfego seguro na sua travessia e, principalmente, permitindo a realização do transporte da safra, mola propulsora da economia de Mato Grosso do Sul”, finaliza.