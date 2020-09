Ação para movimentar comércio local aumenta em 7% nas vendas comparado ao ano passado

A Semana do Brasil foi um evento organizado pelo Governo Federal junto com os maiores varejistas do Brasil - (Foto: Divulgação)

Criada no intuito de movimentar o comércio local, a PromoGrande, realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL/CG) na Semana do Brasil aumentou em 7% o movimento nas vendas, se comparado com o mesmo período do ano passado.

A ação esteve no Centro, nos bairros, shoppings, centros comerciais, camelódromo e outros estabelecimentos comerciais da Capital. O presidente da CDL/CG, Adelaido Vila, lembrou que mais 730 empresas participaram, cobrindo a cidade de verde e amarelo. “Foi um movimento muito bonito, em que as empresas se vestiram de verde e amarelo, sempre cuidando da segurança de funcionáriose clientes".

Apesar da crise, a maioria dos lojistas pode perceber uma melhora nas vendas. “Identificamos um crescimento de 7% nas vendas, com aprovação da campanha por mais de 80% dos lojistas que participaram”, informou.

“Mas, o mais importante, foi a melhora na autoestima do setor, que vinha muito abalado com a pandemia e pode sentir um novo vigor para enfrentar os próximos meses. Com certeza esse foi o maior ganho da PromoGrande”, pontuou Adelaido.

A Semana do Brasil foi um evento organizado pelo Governo Federal junto com os maiores varejistas do Brasil. Promoções e descontos fazem parte da ação que foi até 13 de setembro.