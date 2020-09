CDL estima arrecada 50 milhões durante a semana da “Promogrande”

A Semana do Brasil é um evento organizado pelo Governo Federal junto com os maiores varejistas do Brasil. - (Foto: Edemir Rodrigues)

Com expectativa de arrecadar R$ 50 milhões, começou ontem (3) a “Promogrande”, dentro da Semana Brasil na Capital. O evento organizado pela Câmara Dirigentes Lojistas (CDL) conta já com 580 empresas participando em seus variados segmentos, desde panificadoras até hotéis.

A expectativa é de aumento de 15% nas vendas no período, com promoções que estão acontecendo nas lojas da cidade. Entre os atrativos estão descontos de até 70% em mercadorias e ainda parcelamento em até 10 vezes.

A Semana do Brasil é um evento organizado pelo Governo Federal junto com os maiores varejistas do Brasil. Promoções e descontos fazem parte da ação que vai até 13 de setembro. Para atender melhor os consumidores as lojas estão autorizadas a abrir na segunda-feira (7 de setembro) no dia do feriado.

De acordo com Adelaido Vila, presidente da CDL, a ação tem como objetivo levantar do autoestima do varejo e vender o que não foi comercializado desde o início da pandemia. Para garantir a segurança dos clientes, trabalhadores e empresários,a CDL estão distribuindo mais de 2 mil máscaras para os trabalhadores do evento, afirma o presidente da CDL.

As lojas devem estar com suas lojas decoradas de verde amarelo para transmitir o momento de brasilidade e retomada da economia campo-grandense, acrescenta Vila.



Atendimento seguro

A orientação da CDL para os lojistas é o cuidado com os projetos de biossegurança que já estão sendo realizados desde o início da Covid.