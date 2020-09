Máscaras a postos: na Semana Brasil, a PromoGrande oferece até 70% de descontos

Durante a Semana Brasil, ação realizada pela CNDL – Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, a CDL CG – Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande realiza, com os varejistas da Capital, a PromoGrande, a maior liquidação da cidade - (Foto: Divulgação)

Durante a Semana Brasil, ação realizada pela CNDL – Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, a CDL CG – Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande realiza, com os varejistas da Capital, a PromoGrande, a maior liquidação da cidade.



O objetivo da PromoGrande é fomentar as vendas, aquecer a economia, melhorar a auto-estima dos varejistas e toda a cadeia ligada ao setor, além de oferecer produtos e serviços com ótimos descontos para os consumidores de todo o Estado.



De acordo com o presidente da CDL CG, Adelaido Vila, a ideia é inserir a PromoGrande no calendário anual de eventos da cidade. “Nossa intenção era realizar uma grande virada cultural, aliada a uma ação de descontos, mas devido à pandemia não pudemos pôr em prática os shows e atrações culturais, mas vamos realizar a ação de vendas e mostrar o nosso potencial a todo o público, inclusive com a participação de hotéis, bares e restaurantes”.



Até agora mais de 300 empresas aderiram, da região central e de bairro como Aero Rancho, Moreninhas, Ana Luiza de Souza, Coophatrabalho, Zé Pereira, Nova Lima, Nova Campo Grande, Mata do Jacinto, Novos Estado, das avenidas Julio de Castilhos e Tamandaré, além de shoppings e camelódromo, oferecendo centenas de produtos e serviços com descontos que chegam até a 70%.



“Convidamos os consumidores a prestigiar a PromoGrande e aproveitar os excelentes descontos, inclusive aqueles de outras cidades, pois teremos hotéis, bares e restaurantes participando”, informou Adelaido. “Outro diferencial da PromoGrande é o site www.varejoms.com.br, que trará a relação das empresas participantes, ofertando vouchers de descontos, que o consumidor pode baixar e aproveitar, sem tem que ficar indo de loja em loja, o que traz mais segurança neste período de pandemia”, finalizou Adelaido.



Segurança contra a Covid-19

A CDL CG também pensou na segurança de empresários, funcionários e clientes, por isso no kit adesão dos lojistas, estão inclusas máscaras faciais personalizadas, que além de dar um charme a mais, ainda estimular a todos a usar este importante acessório de segurança.



A PromoGrande acontece de 3 a 13 de setembro nas empresas sinalizadas de toda a cidade.