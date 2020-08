Promogrande será uma festa linda e movimentará toda a capital

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL) realiza de 3 a 13 de setembro a maior promoção de toda Campo Grande – PROMOGRANDE - (Foto: Divulgação)

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL) realiza de 3 a 13 de setembro a maior promoção de toda Campo Grande – PROMOGRANDE! A campanha contará com a participação de lojas, hotéis, bares e restaurantes, dos bairros e da região central.

Para divulgar a campanha e buscar ainda mais adesão do varejo, neste sábado (29), a partir das 8h30, a equipe CDL CG estará uniformizada percorrendo as principais ruas da região central, apresentando a campanha aos lojistas.

Para o presidente da CDL CG, Adelaido Vila, a PROMOGRANDE visa contribuir com o varejo em geral, oportunizando uma promoção que leve bons descontos aos consumidores e contribua com o faturamentos do comércio. “É uma campanha pensada para estimular as compras neste período e aquecer a nossa economia. Uma ação onde todos nós podemos ganhar, nos ajudando, neste período em que ainda estamos lutando contra a pandemia”.

Adelaido Vila ressaltou que a Semana do Brasil movimentará todo o país e em Campo Grande não será diferente. “Estamos chamando os empresário para oferecerem bons descontos e decorarem as lojas de verde e amarelo. Além disso, estamos convidando as pessoas do interior para vierem fazer suas compras em Campo Grande e aproveitarem os bares, restaurantes e os hotéis de nossa capital. A Promogrande será uma festa linda”.

PROMOGRANDE

A campanha tem como meta a participação de mais de 500 lojas, com ofertas de até 70%.

De acordo com o presidente da CDL CG, a ideia é que as promoções atraiam, inclusive, consumidores de outras cidades, tornando a esta semana do mês de setembro uma tradição na capital.