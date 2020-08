Hospital de campanha de Ponta Porã será inaugurado nesta sexta-feira

Instalado anexo ao Hospital Dr. José de Simone Netto, o HC conta com 40 leitos clínicos de enfermaria/observação. - (Foto: Camila Gonçalves Fernandes Kaveski)

O Hospital de Campanha (HC) de Ponta Porã, a 326 quilômetros de Campo Grande, gerenciado pelo Instituto Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), terá inauguração nesta sexta-feira (07/08). O secretário de Estado da Saúde, Geraldo Resende, Prefeito de Ponta Porã, Hélio Peluffo, e demais autoridades estarão presentes para acompanhar a ativação dos leitos que serão destinados para suprir a demanda de pacientes que necessitam de tratamento da Covid-19. A equipe de profissionais da nova estrutura de saúde chega a 150 profissionais.

Instalado anexo ao Hospital Dr. José de Simone Netto, o HC conta com 40 leitos clínicos de enfermaria/observação equipados com todo suporte de tratamento, inclusive oxigênio. Mais 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) instalados no Hospital Regional somam a iniciativa - inicialmente o projeto mantinha apenas 10 leitos de UTI, mas agora a unidade ganhou outros 10 - todos equipados com ventiladores mecânicos, desfibriladores, carrinhos de urgência, central de monitoramento, monitores multiparâmetro e suporte avançado de vida.

"Os novos leitos de UTI implantados estão equipados com toda estrutura para atender os pacientes com quadro clínico grave da doença. Nossa equipe multidisciplinar tem trabalhado e se capacitado constantemente. Agora com a abertura do Hospital de Campanha teremos mais uma ferramenta importante nessa missão de salvar vidas", destacou Demetrius do Lago Pareja, diretor-geral da unidade.

Para Samir Siviero, diretor-presidente do Instituto Acqua, a gestão aplicada no Hospital de Campanha será a mesma vista em outros hospitais administrados pela instituição. "Nesse período de pandemia o Acqua assumiu dois hospitais de campanha, um no Pará e outro no Maranhão. Este será o terceiro hospital do segmento que vamos administrar e a gestão terá a mesma característica que seguimos nos demais estados, com eficiência, humanização e responsabilidade. Estamos trabalhando junto ao Governo do Estado e Prefeitura para oferecer o melhor suporte à população", descreveu o executivo.