Aos 13 anos, Hospital Cassems de Ponta Porã se prepara para implantar leitos de UTI

Hospital Cassems de Ponta Porã - (Foto: Messias Ferreira)

O Hospital Cassems de Ponta Porã completa, neste 1º de agosto, 13 anos de serviços prestados para uma média de 2.400 beneficiários que moram na cidade, em municípios vizinhos como Antônio João, Bela Vista, Caracol, Amambai, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Sete Quedas e, ainda, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

A unidade que iniciou com médicos plantonistas e apenas 36 colaboradores que atuavam nas áreas de enfermagem raio-x, recepção, recursos humanos, farmácia e faturamento, atualmente, conta com uma média de 87 colaboradores e presta atendimento ambulatorial nas especialidades de pediatria, ortopedia, reumatologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, psiquiatria, gastroenterologia e nutrição.

Os 15 leitos de internação, a única sala cirúrgica e o único consultório ambulatorial no Pronto Atendimento, em poucos anos se transformaram em 28 leitos, três salas cirúrgicas e uma sala de repouso pós-anestésico. O Pronto Atendimento foi reformado e ampliado, médicos ganharam uma sala de descanso e novos aparelhos hospitalares e mobiliário foram adquiridos.

Aos longos desses 13 anos, outros serviços foram implantados para realização de exames de mamografia e tomografia. Procedimentos de litotripsia também são feitos na unidade hospitalar. Em 2015, pacientes em tratamento contra o câncer foram contemplados com um Centro Oncológico moderno e confortável.

Nos últimos cinco anos o Hospital Cassems de Ponta Porã realizou mais de 195 mil atendimentos, 3.187 cirurgias, 160.892 consultas e 9.469 internações. Para o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, a unidade hospitalar foi uma grande conquista para a região sul do Estado. “Desde a inauguração do hospital, em 2007, nós contamos com o importante apoio e dedicação da Sônia Cintas, que administrou a unidade com muita competência ao longo desses anos.

No ano passado ela nos deixou, mas nos agraciou com esse grande legado para a cidade e que continua sendo gerenciado da forma como ela gostaria que fosse”, pontua Ayache. Em comemoração aos 13 anos do Hospital Cassems de Ponta Porã, o diretor de Unidades Hospitalares da Cassems, Flávio Stival, conta que já estão previstos novos projetos de ampliação de serviços para o hospital. “Vamos implantar uma Unidade de Terapia Intensiva com capacidade para dez leitos e também o Serviço de Hemodinâmica.

Além disso, iremos readequar os serviços de diagnóstico do hospital e estamos fazendo convênios para implantação de novas especialidades médicas. Com a reforma, vai melhorar muito a qualidade de atendimento na unidade”, conta Stival.