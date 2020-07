Ponta Porã terá obras de saneamento básico para atender melhor a cidade

Água e esgoto serão implementados na cidade - (Foto: Divulgação)

Ponta Porã está recebendo obras de saneamento básico em regiões ainda não abastecidas pelo serviço de água e esgoto na cidade. Essas obras vêm da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul). Parte do recurso de 20 milhões investido está sendo aplicado na ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA).

A cidade contará, ainda, com a perfuração de um poço tubular profundo PNP-037 (do Sistema Centro), com aproximadamente 600 metros de profundidade e uma previsão de vazão de 250 mil litros de água/hora, localizado ao lado do escritório de atendimento ao público da Sanesul na região Central.

As obras do poço garantem o abastecimento de água tratada de uma região populosa, são centenas de famílias beneficiadas na área Central e nos bairros Santa Isabel, São João, Vila Áurea, Vila Reno, Maria Auxiliadora, Aquidaban e Jardim Primor.

Também está sendo finalizada a construção de mais dois reservatórios apoiados de concreto armado, com capacidade de reservação de 1 milhão de litros de água cada (no Sistema Marambaia e no Sistema Centro); dois abrigos de cloração (no Sistema Marambaia e no Sistema Centro); uma elevatória (no Sistema Centro), estação elevatória de água tratada e 2.463 metros de adutora para o centro de reservação Jardim Esperança (adutora é a tubulação que leva água da captação até os reservatórios).

Para que a água tratada chegue até a casa do morador, são necessárias as estruturas de redes e ligações subterrâneas. Por isso, será concluída uma 22 km de rede de distribuição de água (primária) e 210 novas ligações domiciliares de água, atendendo os moradores dos bairros.

Em fevereiro, foram finalizadas obras em outro poço tubular profundo especial, o PNP-034 (do Sistema Marambaia). A ativação do sistema de captação do PNP-034 beneficia os bairros Marambaia, São Rafael, Julia Cardinal, Primavera, Mooca, Rodoviária, Jardim das Rosas e Andreazza.

Sistema de Esgotamento Sanitário

O Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), com mais 7216 km de rede coletora de esgoto e 3.833 ligações domiciliares em execução, também será ampliado na cidade.

Ponta Porã tem duas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs): a Estoril, localizada no bairro Jardim Estoril, com capacidade para tratar 80 litros de esgoto bruto por segundo; e a São Thomaz, localizada no Anel Viário, que pode tratar até 40 litros de esgoto por segundo.

O sistema de abastecimento de água está disponível para toda a população urbana de Ponta Porã. E o sistema de esgotamento sanitário já está com cobertura acima de 80% da população urbana.

Investimento

Saneamento é um dos setores que mais impulsiona o desenvolvimento das cidades, pois em ambientes saudáveis há melhores indicadores de educação, valorização imobiliária, valorização do turismo. Além disso, melhora o índice de saúde pública, com redução de doenças.