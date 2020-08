Sob os gritos de "mito", Bolsonaro cumpre agenda em Corumbá e lança estação de radares

Presidente Bolsonaro em companhia da ministra Tereza Cristina e o governador Reinaldo Azambuja - (Foto: Caroline Antunes)

A passagem do presidente Jair Bolsonado (sem partido) a Corumbá, a 424 km de Campo Grande, foi marcada por eleitores se aglomerando para chegar perto do Presidente da República e agradecimentos de Bolsonaro ressaltando a importância da Estação de Radares do Aeroporto Internacional de Corumbá.

Sob gritos de “mito”, o presidente iniciou o discurso lembrando a expressão “capacete de guavira”. “Primeiro eu quero justificar o que é o capacete de guavira. Quando eu servia em Nioaque, tinha alguns soldados que cometiam algumas punições e eu criei algumas regras super leves. Quando a punição não se enquadrava, ela passava a ser um capacete de guavira”, brincou o presidente que foi ovacionado pelo público presente.

Bolsonaro inaugurou a nova estação de radares, ao lado da ministra da Agricultura, Tereza Cristina e do governador Reinaldo Azambuja. No discurso, o presidente ressaltou a importância da instalação dos radares.

“Ajudará e muito nossa Polícia Federal e a nossa Polícia Rodoviária Federal no combate aos ilícitos em especial o tráfico de drogas e de armamentos. Vale a pena lembrar, não por coincidência, de maio para cá vem batendo recordes de apreensão de drogas e armamentos pelo Brasil. O que estamos inaugurando aqui vai colaborar e muito nesse combate”, declarou Bolsonaro em seu discurso após colocar em operação o sistema de radares.

A implantação de novas tecnologias e equipamentos tem sido uma constante preocupação estratégica da Força Aérea Brasileira, visando a manutenção da Soberania e da Defesa Nacional. "Estamos constantemente buscando novas soluções e tecnologias para melhorar o trabalho prestado ao País dentro das nossas ações de Controlar, Defender e Integrar 22 milhões de quilômetros quadrados", afirma o Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Antonio Carlos Moretti Bermudez.

Ainda no evento de inauguração, o governador Reinaldo Azambuja lembrou ainda que as forças policiais de Mato Grosso do Sul são parceiras do Governo Federal na proteção das fronteiras com Bolívia e Paraguai, sendo as principais responsáveis pela apreensão de drogas que irrigariam os grandes centros urbanos do Brasil.

"Registramos no ano de 2020 a maior apreensão de drogas da história de Mato Grosso do Sul de todos os tempos: 467 toneladas de entorpecentes nessa parceria. Isso mostra o quão importante é a integração entre as nossas forças de segurança. Somos gratos e pela parceria e pelo apoio".

Além de encarar como positivo a novidade, como já noticiado pelo portal A Crítica, o presidente elogiou o desempenho de Tereza Cristina em frente à pasta da Agricultura.

Bolsonaro em discurso na "Cidade Branca"

“O agronegócio é a locomotiva da nossa economia. Podemos viver sem muita coisa, mas ninguém vive sem comida. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que você faz à frente do Ministério da Agricultura, inclusive, abrindo fronteiras para além da América do Sul, obviamente. Por isso, o nosso agronegócio vem batendo recordes, cada vez exporta mais. Os portos do Brasil, também, ao longo dos últimos cinco meses têm batido recordes mês após mês de exportação daquilo que produzimos no campo”, disse na cerimônia.