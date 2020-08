Reinaldo Azambuja pede a Bolsonaro continuação da segurança integrada na fronteira

Governador solicitou ainda urgência na revitalização da Malha Oeste - (Foto: Chico Ribeiro/Secretaria de Comunicação de MS)

Durante inauguração da Estação Radar de Corumbá, nesta terca-feira (18), o governador Reinaldo Azambuja fez dois pedidos ao presidente Jair Bolsonaro: a revitalização urgente da Malha Oeste e a manutenção da segurança integrada das fronteiras. Foi a primeira visita de Bolsonaro a Mato Grosso do Sul desde a posse.

"Quem protege as fronteiras, protege o Brasil! Esse radar com certeza vai criar as condições necessárias para nós coibirmos principalmente as entradas que nós temos hoje de entorpecentes e de ilícitos a baixa altitude que até então não poderia ser interceptada. É uma visão estratégica do nosso Estado", afirmou o governador.

Reinaldo Azambuja lembrou ainda que as forças policiais de Mato Grosso do Sul são parceiras do Governo Federal na proteção das fronteiras com Bolívia e Paraguai, sendo as principais responsáveis pela apreensão de drogas que irrigariam os grandes centros urbanos do Brasil.

"Registramos no ano de 2020 a maior apreensão de drogas da história de Mato Grosso do Sul de todos os tempos: 424 toneladas de entorpecentes nessa parceria. Isso mostra o quão importante é a integração entre as nossas forças de segurança. Somos gratos e pela parceria e pelo apoio".

O governador explicou ainda a importância da Malha Oeste para a economia. "Nós temos urgência na relicitação da malha oeste, nossa antiga rede ferroviária, fundamental para o desenvolvimento e a integração latino-americana. Se nós sairmos daqui, presidente, de Corumbá, o senhor chega a Cochabamba, no país vizinho, com a ferrovia implantada e estabelecida. É possível acessar os portos chilenos, então nós teríamos com a revitalização da Malha Oeste a primeira e viabilizada integração sul-americana de Atlântico e Pacífico e com certeza uma grande capacidade de desenvolvimento social e de geração de oportunidade ao Brasil e, principalmente, ao Centro-oeste brasileiro, tornando nossos produtos competitivos aos mercados internacionais"

Estação Radar

O novo instrumento irá reforçar o sistema de radares e monitoramento da Força Aérea Brasileira (FAB) para reprimir ações do tráfico aéreo. A estação possui dois radares (o primário LP23SST-NG e o secundário RSM97OS) para controlar o espaço aéreo com foco na melhoria da cobertura em baixas altitudes para a identificação da presença de aeronaves não-autorizadas com cargas ilícitas, no território brasileiro.

A estrutura instalada em Corumbá é resultado da parceria firmada em 2018 entre a Força Aérea Brasileira (FAB) e a empresa Omnisys, subsidiária do Grupo Thales no Brasil, que prevê ainda a instalação de sistemas de vigilância em Porto Murtinho e Ponta Porã.

Combate ao narcotráfico

Mas são as forças policiais de Mato Grosso do Sul, em especial o DOF (Departamento de Operações de Fronteira), as principais responsáveis pelas apreensões de drogas do país. De janeiro a agosto de 2020, a polícia sul-mato-grossense tirou de circulação mais de 424 toneladas de drogas, um aumento de 88% em relação ao mesmo período do ano passado.

Desde 2015, as forças estaduais apreenderam 2.057 toneladas de maconha e cocaína, que teriam como destino os grandes centros urbanos nacionais e internacionais, segundo a Superintendência de Inteligência da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Estiveram presentes na cerimônia os secretários estaduais Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Jaime Verruck (Meio Ambiente) e Antonio Carlos Videira (Justiça e Segurança Pública), ministro da Defesa do Brasil, Fernando Azevedo e Silva; ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina Côrrea da Costa Dias; ministro-chefe da Defesa do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, o senador Nelsinho Trad Filho, o deputado federal, Beto Pereira, é o prefeito municipal, Marcelo Iunes; entre outras autoridades.