Bolsonaro e Nioaque: Uma história de admiração desde a década de 70

Bolsonaro no 9° GAC em Nioaque no ano de 1980 - (Foto: Reprodução)

Como já divulgado desde a semana passada, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), chega hoje (18) em MS. A história do presidente com o Estado já é antiga, visto que viveu por três anos em Nioaque, a 184 km de Campo Grande. É a primeira visita após a posse em 2019.

Mato Grosso do Sul foi o primeiro estado que Bolsonaro viveu fora do Rio de Janeiro, onde se formou na Academia Militar das Agulhas Negras, em 1977. Um ano depois, ainda como tenente, Bolsonaro integrou o 21º Grupo de Artilharia de Campanha no RJ em 1978, e logo em seguida, foi transferido para o 9º Grupo de Artilharia de Campanha de Nioaque, onde serviu de 1979 a 1981. Ele era treinador do time de futebol formado pelos militares.

O presidente voltou a visitar o município em 2017, mais de três décadas depois, para participar de uma cerimônia que encena a "Retirada da Laguna", um episódio da Guerra do Paraguai.

"Eu me considero filho de Nioaque, já que passei por três anos na cidade. Meu primeiro filho nasceu enquanto eu servia aqui. Nioaque para mim é um local muito mais que especial, está no meu coração. Nioaque vai ser a capital do Brasil, pode ter certeza disso", disse o presidente em entrevista na ocasião.

O governador Reinaldo Azambuja e o presidente Jair Bolsonaro em 2017 na celebração dos "150 Anos da Retirada da Laguna" em Nioaque

A admiração do presidente por Nioaque é tanta, que em outras ocasiões brincou que a capital de MS era Nioaque. Durante uma live em 2019 com a participação da senadora Soraya Thronicke (PSL), fez referência ao município onde viveu por três anos. “Soraya de Mato Grosso do Sul. A capital de Mato Grosso do Sul é… Nioaque, entendeu? Meu primeiro filho não nasceu lá, mas foi produzido lá a base de churrasco, mandioca e guavira”, brincou.

Bolsonaro foi treinador do time de futebol quando serviu em Nioaque

A expectativa para a chegada do presidente na cidade é grande na cidade. As tropas do exército e as unidades das cavalarias já estão se preparando para a chegada de Bolsonaro. A cidade vive dias atípicos com sobrevôos de helicóptero para fazer o reconhecimento do local e preparação da segurança do presidente e sua comitiva.

Visita - O presidente Jair Bolsonaro inaugura por volta das 10h30 a estação de radares em Corumbá para controle do espaço aéreo nacional. Em seguida, o presidente segue para um almoço de homenagem a ele.

O presidente chega a Campo Grande por volta das 13h50 e sairá de helicóptero para uma atividade privada. Assim que chegar, às 15h10 ele se desloca pra Nioaque, onde visitará o 9º GAC - “Grupo Major Cantuária”. No bosque do GAC, Bolsonaro plantará uma árvore pau-brasil, tirará uma foto oficial com a comitiva e assinará o Livro de Honra.

Ainda existe a previsão de o presidente ir até a Fazenda Engenho II, a 30 km do município para uma visita.

A propriedade, pertencente a família Basso, ficou famosa pelo apoio ao então candidato a presidente, por escrever nos campos de milho a frase "Bolsonaro 2018". Por volta das 17h50 a visita chega ao fim e a comitiva embarca para Brasília.