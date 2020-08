Com chegada de Bolsonaro ao MS, deputados saúdam presidente pela Rádio Serrana FM de Nioaque

Deputados vão saudar o presidente Bolsonaro - (Foto: Reprodução)

A rádio Serrana FM de Nioaque, integrante do Grupo Feitosa de Comunicação será a porta-voz na manhã de hoje (18) de deputados estaduais que são grandes apoiadores do presidente Bolsonaro no Estado. Os deputados estaduais Capitão Contar e Coronel Davi, da base política do presidente em MS vão saudá-lo agora pela manhã em participações na emissora.

O deputado estadual Renan Contar (PSL) alegou nesta semana que o apoio brasileiro com o presidente é "firme e inabalável". Avaliação positiva e crescendo cada vez mais! Nosso presidente segue com o apoio dos brasileiros, uma união firme e inabalável!", escreveu Contar em suas redes sociais.

Já o Deputado Estadual Coronel Davi, que chegou a deixar o Partido Social Liberal (PSL) após a saída de Bolsonaro, repercutiu a pesquisa em suas redes sociais. "Com trabalho e honestidade, o Presidente Jair Messias Bolsonaro está recolocando o Brasil nos trilhos do desenvolvimento. E as pesquisas mostram que a população está entendendo o momento em que estamos vivendo", escreveu ele.

Visita

Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, o governador Reinaldo Azambuja participa nesta terça-feira (18), às 10h, da inauguração da Estação Radar, no Aeroporto de Corumbá. Apesar de ter servido no Grupo de Artilharia de Campanha em Nioaque, nos anos de 1979 a 1981 como tenente do Exército, será a primeira visita de Bolsonaro a Mato Grosso do Sul como presidente da República.

Além de Corumbá, Bolsonaro visitará Nioque, passa pela base aérea de Campo Grande e ainda tem previsão de ir até a fazenda Engenho 2, a 30 km do município para uma visita. A propriedade, pertencente a família Basso, ficou famosa pelo apoio ao então candidato a presidente, por escever nos campos de milho a frase "Bolsonaro 2018".