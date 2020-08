Confira a agenda oficial do presidente da República e quem integra a comitiva na visita ao MS

Presidente chega hoje (18) para visita ao MS - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro começa sua viagem a MS por Corumbá, onde inaugura a Estação de Radar do aeroporto local nesta manhã de terça-feira (18). A inauguração será às 10h30, com apresentação da Estação, depois, o presidente segue para um almoço de homenagem a ele.

O presidente chega em Campo Grande por volta das 13h50 e sairá de helicóptero para uma atividade privada. Assim que chegar, às 15h10 ele se desloca pra Nioaque, onde visitará o 9º GAC - “Grupo Major Cantuária”. No bosque do GAC, Bolsonaro plantará uma árvore pau-brasil, tirará uma foto oficial com a comitiva e assinará o Livro de Honra.

Por volta das 17h50 a visita chega ao fim e a comitiva embarca para Brasília.

Confira quem está na comitiva: