Confira aqui todos os prefeitos e vereadores eleitos nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul

As eleições neste ano teve medidas de biossegurança - (Foto: Fernando Frazão/ABrasil)

Com a finalização das eleições municipais deste ano, os eleitores já sabem quem serão os seus novos representantes a partir de 1º de janeiro de 2021. Apenas quatro cidades ficam sem prefeito eleito e podem ter nova eleição.

Nas cidades de Sidrolândia, Paranhos, Angélica e Bandeirantes os candidatos a prefeito estão com a candidatura sub judice, ou seja, aguardando uma determinação judicial.

Para conferir todos os vereadores eleitos clique aqui e selecione a cidade. Já a relação dos prefeitos eleitos segue abaixo:

Bonito – Josmail Rodrigues (PSB) foi eleito com 4.465 votos, o que correspondia a 35,70% dos votos válidos.

Tacuru – Rogério Torquetti (Patriota) foi eleito com 3.133 votos, o que correspondia a 66,80% dos votos válidos.

Bataguassu – Akira Otsubo, (MDB) foi eleito com 6.691 votos, o que correspondia a 50,99% dos votos válidos.

Sidrolândia – Daltro Fiuza (MDB) foi eleito com 10.646 votos, o que corresponde a 46,44% dos votos válidos.

Brasilândia – Dr Antonio (MDB) foi eleito com 3.936 votos, o que correspondia a 64,61% dos votos válidos.

Bela Vista – Reinaldo Piti (PSDB) foi eleito com 3.876 votos, o que correspondia a 34,33% dos votos válidos.

Alcinópolis – Dalmy (DEM) foi eleito com 100,00% dos votos. Foram 2.233 votos no total.

Aral Moreira – Alexandrino Garcia (PSDB) foi eleito com 2.497 votos, o que correspondia a 40,27% dos votos válidos.

Água Clara – Gerolina (PSD) foi eleita com 3.605 votos, o que correspondia a 42,25% dos votos válidos.

Aquidauana – Odilon Ribeiro(PSDB) foi eleito com 73,33% dos votos. Foram 17.939 votos no total.

Novo Horizonte do Sul – Guga (PSDB) foi eleito com 60,28% dos votos. Foram 1.832 votos no total.

Campo Grande – Marquinhos Trad (PSD) se reelegeu com 218.418 mil votos, o que corresponde a 52,58% dos votos.

Ponta Porã – Helio Peluffo (PSDB) se reelegeu com 40.305 mil votos, o que corresponde a 90,36% dos votos válidos.

Corumbá – Marcelo Iunes (PSDB) se reelegeu com 21.208 mil votos, o que corresponde a 42,65% dos votos válidos.

Dourados – Alan Guedes (PP) foi eleito com 34.242 mil votos, o que corresponde a 33,09% dos votos válidos.

Três Lagoas – Angelo Guerreiro(PSDB) foi reeleito com 33.331 votos, o que correspondia a 63,92% dos votos válidos.

Vicentina – Marquinhos do Dedé (PSDB) foi eleito com 3.153 votos, o que correspondia a 69,73% dos votos válidos.

Caracol – Neco Pagliosa (PSDB) foi eleito com 2.047 votos, o que correspondia a 54,30% dos votos válidos.

Anastácio – Nildo Alves (PSDB) foi eleito com 5.976 votos, 46,05% dos votos válidos.

Jardim – Dra Clediane (MDB) foi eleita com 4.608 votos, o que correspondia a 37,08% dos votos válidos.

Selvíria – Dr Fernando (PSDB) foi eleito com 3.558 votos, 65,16% dos votos válidos.

Juti – Gilson Cruz (PSD) foi eleito com 1.969 votos, 46,46% dos votos válidos.

Jaraguari – Edson da Farmácia (PSDB) foi eleito com 2.628 votos, o que correspondia a 67,63% dos votos válidos.

Terenos – Henrique (PSDB) foi eleito com 2.879 votos, o que correspondia a 28,69% dos votos válidos.

Jateí – Eraldo (PSDB) foi eleito com 2.231 votos, 66,20% dos votos válidos.

Sonora – Enelto (DEM) foi eleito com 4.124 votos, o que correspondia a 50,35% dos votos válidos.

Rio Negro – Buda do Lair (PSDB) foi eleito com 2.155 votos,75,59% dos votos válidos.

Rio Verde de MT – Zé de Oliveira (MDB) foi eleito com 6.851 votos, o que correspondia a 64,76% dos votos válidos.

Porto Murtinho – Nelson Cintra (PSDB) foi eleito com 2.778 votos, o que correspondia a 49,75% dos votos válidos.

Rochedo – Juninho (PSDB) foi eleito com 2.362 votos, 72,48% dos votos válidos.

Laguna Carapã – Ademar Dalbosco (MDB) foi eleito com 2.239 votos, o que correspondia a 52,50% dos votos válidos.

Paraíso das Águas – Anizio Andrade (DEM) foi eleito com 2.172 votos, 69,57% dos votos válidos.

Paranhos – Heliomar Klabunde (MDB) foi eleito com 3.912 votos, o que correspondia a 61,67% dos votos válidos.

Inocência – Toninho da Cofapi (DEM) foi eleito com 2.237 votos, o que correspondia a 47,91% dos votos válidos.

Douradina – Professor Jean (PSDB) foi eleito com 2.170 votos, 53,13% válidos, contra 1.914 votos.

Corguinho – Marcela Ribeiro Lopes (PSDB) foi eleito com 1.856 votos, 59,01% dos votos válidos.

Nova Alvorada do Sul – Paleari (DEM) foi eleito com 5.708 votos, o que correspondia a 53,04% dos votos válidos.

Pedro Gomes – Willian (DEM) foi eleito com 2.467 votos, o que correspondia a 56,38% dos votos válidos.

Figueirão – Professor Juvenal (PTB) foi eleito com 882 votos, 42,02% dos votos válidos.

Nioaque – Valdir Júnior (PSDB) foi eleito com 4.475 votos, o que correspondia a 54,83% dos votos válidos.

Bodoquena – Kazu (PSDB) foi eleito com 2.835 votos, o que correspondia a 55,71% dos votos válidos.

Taquarussu – Clovis do Banco (PSDB) foi eleito com 1.473 votos, 50,17% dos votos válidos.

Mundo Novo – Valdomiro Sobrinho (PSDB) foi eleito com 4.377 votos, o que correspondia a 43,08% dos votos válidos.

Santa Rita do Pardo – Dr. Lúcio (PODE) foi eleito com 2.569 votos, o que correspondia a 69,89 % dos votos válidos.

Eldorado – Léo (Patriota) foi leito com 4.654 votos, 78,51% dos votos válidos.

Ladário – Iranil Soares (DEM) foi eleito com 3.148 votos, o que correspondia a 31,45% dos votos válidos.

Deodápolis – Valdir Sartor Gaúcho (DEM) foi eleito com 4.764 votos, 64,34% dos votos válidos.

Antônio João – Marcelo Pé (DEM) foi eleito com 3.025 votos, o que correspondia a 50,63% dos votos válidos.

Ribas do Rio Pardo – João Alfredo (PSOL) foi eleito com 3.469 votos, 34,33% dos votos válidos.

Itaporã – Marcos Pacco (PSDB) foi eleito com 6.859 votos, 62,74% dos votos válidos.

Ivinhema – Juliano Ferro (DEM) foi eleito com 6.680 votos, o que correspondia a 45,15% dos votos válidos.

Itaquiraí – Thalles Tomazelli (DEM) foi eleito com 4.135 votos, o que correspondia a 40,82% dos votos válidos.

Chapadão do Sul – João Carlos Krug (PSDB) foi eleito com 10.781 votos, 90,96% dos votos válidos.

Anaurilândia – Edinho (PSDB) foi eleito com 2.423 votos, o que correspondia a 50,84% dos votos válidos.

Aparecida do Taboado – José Natan (Podemos) foi eleito com 3.422 votos, 26,36% dos votos válidos.

Japorã – Paulão Franjotti (PSDB) foi eleito com 4.079 votos, o que correspondia a 100% dos votos válidos.

Iguatemi – Dr Lidio (PP) foi eleito com 4.317 votos, o que correspondia a 57,13% dos votos válidos.

São Gabriel do Oeste – Jeferson Tomazoni (PSDB) foi eleito com 10.416 votos, 75,51% dos votos válidos.

Guia Lopes da Laguna – Jair Scapini (PSDB) foi eleito com 2.3046 votos, o que correspondia a 41,26% dos votos válidos.

Miranda – Edson Moraes (PSDB) foi eleito com 10.867 votos, 82,28% dos votos válidos.

Fátima do Sul – Ilda Machado (PSD) foi eleita com 7.027 votos, o que correspondia a 60,18% dos votos válidos.

Glória de Dourados – Aristeu Nantes (Patriota) foi eleito com 3.145 votos, o que correspondia a 53,37% dos votos válidos.

Caarapó – André Nezzi (PSDB) foi eleito com 12.082 votos, 84% dos votos válidos.

Costa Rica – Delegado Cléverson (PP) foi eleito com 8.008 votos, o que correspondia a 50,61% dos votos válidos.

Sete Quedas – Chico Piroli (PSDB) foi eleito com 3.642 votos, o que correspondia a 73,59% dos votos válidos.

Coxim – Edilson Magro (DEM) foi eleito com 9.355 votos, 53,1% dos votos válidos, contra 3.433 votos.

Coronel Sapucaia – Rudi Paetzold (MDB) foi eleito com 4.151 votos, o que correspondia a 47,93% dos votos válidos.

Rio Brilhante – Lucas Foroni (MDB) foi eleito com 6.960 votos, 38,9% dos votos válidos.

Angélica – Cassusi (PDT) foi eleito com 3.294 votos, o que correspondia a 53,02% dos votos válidos.

Amambai – Dr. Bandeira (PSDB) foi eleito com 11.157 votos, 61,32% os votos válidos.

Cassilândia – Jair Boni (PSDB) foi eleito com 4.696 votos, o que correspondia a 42,49% dos votos válidos.

Paranaíba – Maycol Queiroz (PDT) foi eleito com 7.674 votos, 35,21% dos votos válidos.

Batayporã – Germino Roz (PSDB) foi eleito com 3.517 votos, o que correspondia a 58,83% dos votos válidos.

Maracaju – Marcos Calderan (PSDB) foi eleito com 11.194 votos, 52,63% dos votos válidos.

Camapuã – Manoel Nery (DEM) foi eleito com 4.607 votos, o que correspondia a 57,15% dos votos válidos.

Nova Andradina – Gilberto Garcia (PL) foi eleito com 11.139 votos, 47,70% dos votos válidos.

Dois Irmãos do Buriti – Japão (MDB) foi eleito com 3.372 votos, o que correspondia a 52,55% dos votos válidos.

Naviraí – Rhaiza Matos (PSDB) foi eleita com 8.873 votos, 36,49% dos votos válidos.