Disputa acirrada e reeleição marcam pleito nas quatro maiores cidades do interior

Prefeitos das maiores cidades do interior querem por a mão na massa - (Foto: Reprodução)

As quatro maiores cidades do interior do Estado, Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Ponta Porã tiveram um dia de eleições marcado por grande disputa, surpresa em resultados e continuidade de administração.

Uma das maiores surpresas foi a disputa acirrada no município de Dourados. O candidato Alan Guedes do Progressistas foi eleito em Dourados como o novo prefeito da cidade, com 34.242 votos, o equivalente a 33,09%. Em segundo lugar, ficou o candidato José Carlos Barbosa, Barbosinha, do DEM com 30,59% e 31.650 votos. O candidato eleito Alan Guedes, afirmou ontem que o momento agora será decisivo para vencer alguns gargalos no município, para isso, destacou que buscará ‘nomes’ da inciativa privada ajudar, em um dialogo franco com a sociedade.

Ele agradeceu a votação e comemorou. "Estamos muito felizes e prontos. A eleição acabou é hora de olhar em frente e precisamos atacar os problemas da cidade. Precisamos contar muito com o trabalho da Câmara, para conquistar algumas alterações que vão nos permitir avançar. A principal lição que eu levo da minha trajetória na Câmara é a capacidade e a necessidade de estabelecer um dialogo claro com a Câmara”, enfatizou.

Em Corumbá, o escolhido para representar a cidade pelos próximos quatro anos foi Marcelo Iunes do PSDB, reeleito com 21.208 votos, (42,65%). O segundo colocado na disputa foi Paulo Duarte, do MDB com um total de 13.418 votos (26,99%). Ao Diário Corumbaense, Iunes, disse que a vitória é um reconhecimento da população corumbaense. “Atribuo pelo trabalho realizado pelos três anos, na infraestrutura com qualidade, saúde, educação, em todas as áreas, com muito carinho e amor à nossa cidade e ao povo corumbaense. Com certeza é o resultado de um trabalho sério e transparente, humanizado. Nas caminhadas, reuniões, já sentia esse reconhecimento da população corumbaense que nos deixava cada vez mais felizes. E agora confirmando a reeleição vamos trabalhar mais. Candidatei-me à reeleição para isso, quero fazer mais por Corumbá, sabemos que há muito o que se fazer”, falou ao destacar que a geração de empregos está entre suas metas.

Três Lagoas - O prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) contabilizou 33.331 votos (63,92%) e foi reeleito para comandar Três Lagoas. O segundo colocado com 1.799 votos (21,69%), foi Fabrício Venturoli Lunardi do Republicanos. Em live nas redes sociais, o prefeito agradeceu e reconheceu a confiança dos eleitores ao reconhecer que ser reeleito não é uma tarefa fácil.

“Sabemos da dificuldade de uma reeleição, independente dos que não votaram no Ângelo Guerreiro, tenho agora uma responsabilidade de representar a cada um e aqui, posso afirmar o nosso compromisso. Quero parabenizar a cada um dos nossos candidatos a vereadores que estiveram do nosso lado. Isso tudo que está acontecendo é fruto de um trabalho não somente meu, é de uma equipe, que trabalha com responsabilidade, acima de tudo. Me sinto orgulhoso, hoje sou o maior vitorioso, por assim assumir uma administração e por terem acreditado novamente na pessoa do Ângelo Guerreiro”, frisou.

Na cidade fronteiriça de Ponta Porã, a população também votou pela continuidade do trabalho de Helio Peluffo Filho (PSDB). Ele foi reeleito com 90,35% (40.144 votos), frente aos 6,79% (3.017 votos) da Professora Vitória (PT). Após a decisão ele afirmou que recebe o novo mandato com responsabilidade dobrada e mesmo assim, parabenizou o papel desenvolvido pela candidata segunda colocada, que segundo ele, disputou a prefeitura de forma muito leal.

“Aceito este momento com muita responsabilidade, digo até que responsabilidade dobrada. Devo reconhecer que a candidata Professora Vitória desenvolveu uma pesquisa muito leal, muito correta. Agora, o trabalho continua, vamos fechar os números deste mandato e assim, definir os próximos passos, o tabuleiro mudou e precisamos reorganizar para dar início ao trabalho”, destacou..