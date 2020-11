Valdir Júnior é reeleito com mais de 50% em Nioaque

O prefeito Valdir Júnior - (Foto: Divulgação)

As pesquisas acertaram, e o atual prefeito de Nioaque, Valdir Júnior (PSDB) foi reeleito no município, a 145 km de Campo Grande. Com 4.475 (54,83%) votos, o atual prefeito ficou na frente de Ilca Maria (MDB), Dominique Rodrigues (Cidadania), Ilson Bicudo (Rede) e Cícero de Souza (PSB), com 2.707, 581, 288 e 111 votos, respectivamente.

O amplo arco de alianças costurado por Valdir Júnior comprovou sua força nas eleições municipais de Nioaque. Além do PSBD, outros seis partidos firmaram compromisso com a reeleição de Júnior: Patriotas, PSD, PTB, Podemos, PT, PP.

“Nos quatro cantos do município que nós andamos, ao longo dos meus trinta e sete anos de idade, não faltei com respeito com ninguém nunca mandei ninguém calar a boca, sempre busquei investimento e o melhor para a população”, lembrou Valdir.

Obras - Um dos destaques durante o atual mandato de Valdir Júnior foi a assinatura em parceria com o Governo do Estado da ordem de serviço da reforma e ampliação da Unidade Mista de Saúde Aroldo Lima Couto, de Nioaque.

Nessas melhorias, o governo do Estado vai investir R$ 666.873,30 e a Prefeitura, mais R$ 35.098,51, totalizando R$ 701.971,89. O convênio foi assinado em abril entre o secretário Geraldo Resende, o prefeito de Nioaque Valdir Júnior e a secretária municipal de Saúde Sandra Maria Calonga, no gabinete da Secretaria de Estado de Saúde (SES).