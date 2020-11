Reeleito, Marquinhos Trad diz que anuncia amanhã plano de recuperação para Campo Grande

Marquinhos Trad - (Foto: Divulgação)

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) reeleito ontem com mais de 218 mil votos fez seu pronunciamento no TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) na noite de domingo (15), logo após conferir o resultado das eleições.Em entrevista a imprensa ele garantiu que vai manter o secretariado do primeiro mandato, que termina em 31 de dezembro de 2020, na segunda etapa de seu governo. Trad ainda lembrou do pai e agradeceu o apoio recebido nas eleições 2020. Marquinhos e a vice-prefeita reeleita Adriane Lopes (Patriota) receberam 218.418 mil de votos, ou 52,28% do total de votantes na Capital.

Amanhã (17) ele promete anunciar um plano de recuperação de Campo Grande, após a pandemia. Disse, ainda, que não ‘vai esperar a vacina’ e, quando ela chegar, não politizará a questão. “Vou seguir adiante”.

“Eu senti muita falta do meu pai, mais do que a primeira vez. Temos a certeza que vamos continuar honrando o nome da cidade. Queremos dialogar com os 14 candidatos, para ver quais as ideias positivas, que a gente não tinha tido antes”, iniciou o discurso. Reforçou que o corpo técnico permanece o mesmo, justamente porque a população indicou que ‘está dando certo’ assim, finalizou.