Motorista abandona caminhão carregado com 10 mil pacotes de cigarro contrabandeado em estrada de MS

Caixas com cigarros da marca Euro que superlotavam o caminhão. - (Foto: DOF)

Um contrabandista abandonou um caminhão carregado com 10 mil pacotes de cigarros, na tarde desta quarta-feira (05) em uma estrada vicinal, na região de Dourados, cidade a 233 quilômetros de Campo Grande.

Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) patrulhavam a estrada quando flagraram o momento em que o condutor parou o caminhão bruscamente e fugiu para uma mata à margem da estrada.

Foram realizadas buscas nas imediações, porém, o homem não foi localizado. Na carroceria do caminhão os agentes encontraram dezenas de caixas com cigarros da marca Euro, que haviam sido adquiridos ilegalmente no Paraguai.

O caminhão e os produtos foram entregues na Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados, de onde os cigarros serão entregues na Receita Federal de Ponta Porã.