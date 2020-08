Motorista apresenta sinais de nervosismo e quase 4 toneladas de maconhas são encontradas no interior de veículo

Conforme informações do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), ao ser abordado o motorista, 40, apresentou nervosismo - (Foto: Divulgação/Polícia Militar Rodoviária)

Cerca de 3,9 toneladas de maconha, munições de fuzil e uma pistola com carregadores em uma carreta que seguia para o Rio de Janeiro, foram apreendidas ontem (3) na MS-163, em Campo Grande.

Conforme informações do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), ao ser abordado o motorista, 40, apresentou nervosismo. No momento da fiscalização na carreta os agentes encontraram diversos fardos de maconha e dentro dos fardos, 523 munições de fuzis calibres 5.56 e 7.62 e também uma pistola da marca Glock 9mm com dois carregadores.

O motorista não soube informar o destino final da carga, mas confessou que a carreta estaria sendo levada para o Rio de Janeiro.