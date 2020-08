Motorista abandona caminhão carregado com 425 mil maços de cigarro contrabandeado em MS

PRF encontrou cigarro contrabandeado no caminhão abandonado em Caarapó - (Foto: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite desta terça-feira (4), em Caarapó, a 277 quilômetros de Campo Grande, um caminhão carregado com 425 mil maços de cigarro contrabandeado do Paraguai. Ninguém foi preso.

O veículo estava estacionando no pátio de uma empresa. Os policiais chegaram ao caminhão depois de receberem uma denúncia de que o veículo teria entrado no local em alva velocidade.

No local, a PRF encontrou o caminhão com as portas destravadas e a chave no contato. O caminhão usava placas falsas, de Santa Catarina, mas em checagem aos dados os policiais descobriram que o veículo era de Campo Grande.

A cara está avaliada em cerca de R$ 2,1 milhões. O veículo foi encaminhado para a delegacia da Receita Federal em Dourados.