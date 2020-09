Fundo Nacional Antidrogas bate recorde e arrecada R$ 100 milhões; maior apreensão de drogas aconteceu em MS

Apreensão em Maracaju - (Foto: Divulgação/Polícia Federal)

Com o maior índice de apreensão de drogas em apenas um carga, Mato Grosso do Sul foi um dos estados que mais contribuiu para que o Fundo Nacional Antidrogas (Funad) do Ministério da Justiça e Segurança Pública fechasse o mês de agosto com recorde de arrecadação de R$ 100 milhões em apenas oito meses.

Desse montante, R$ 62 milhões são provenientes da venda de moedas estrangeiras apreendidas em operações de combate ao tráfico e R$ 19,8 milhões são da venda de patrimônio apreendido de traficantes. A arrecadação recorde foi por meio de 65 leilões promovidos pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad/MJSP).

O avanço já supera o de todo o período de 2019, que chegou a R$ 91,7 milhões. A expectativa do Ministério é chegar ao montante de R$ 200 milhões até o final deste ano

Confira o gráfico:

Recorde atrás de recorde - Faltando ainda três meses para acabar o ano, MS já é recordista brasileiro de apreensões de drogas de 2020. Até agora as polícias estaduais tiraram de circulação de quase 520 toneladas de drogas, o que representa um aumento de 106% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram apreendidas pouco mais de 243 toneladas de entorpecentes.

Do total de drogas apreendidas este ano, o maior volume, 337 toneladas, foram tiradas de circulação no interior do Estado, especialmente naqueles municípios localizados na linha e faixa de fronteira com o Paraguai, durante as ações da Operação Hórus, que é realizada em Mato Grosso do Sul por meio de parceria do Governo do Estado, via Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi).

Grande parte das apreensões de drogas, mais de 182 toneladas, foram realizadas pelas equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), que também quebrou recorde histórico. O anterior, de 73,2 toneladas, foi registrado no ano passado pelo Departamento, que é diretamente subordinado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública.

Com a maior apreensão de drogas já realizada no Brasil, registrada no dia 26 de agosto, quando o DOF interceptou em Maracaju, a 160 km de Campo Grande, uma carreta com mais de 33 toneladas de maconha, o prejuízo ao crime organizado ultrapassa R$ 2 bilhões neste ano, apenas com as ações dos policiais do Departamento.