DOF realiza a maior apreensão de drogas do Brasil: 33,3 toneladas de maconha - (Foto: Divulgação DOF)

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam ontem (26), mais de 33 toneladas de maconha, em Maracaju. A droga estava em um caminhão bitrem que seguia por uma estrada vicinal que dá acesso a MS-166. Dois homens que batiam a estrada para o motorista do caminhão foram presos.

Os policiais realizavam ações da Operação Hórus e durante patrulhamento pela MS-166 avistaram um caminhão com placas de Maracaju, tracionado com semirreboques bi caçamba, que seguia no sentido contrário em uma estrada vicinal, sendo que ao perceber a presença do DOF o motorista tentou fazer uma manobra para entrar em uma estrada transversal.

Apreensão durante patrulhamento pela MS-166

Os policiais deram ordem de parada ao condutor do caminhão que não obedeceu e não conseguindo concluir a manobra de fuga, abandonou o veículo e fugiu a pé por uma mata existente no local. Em vistorias ao veículo os policiais localizaram centenas de fardos de maconha nas caçambas dos semirreboques.

Atrás do caminhão vinha um Ford KA, cor branca, também com placas de Maracaju, que tinha como motorista um homem de 25 anos e outro de 45 anos como passageiro. O veículo foi abordado pelos policiais do DOF e os ocupantes além de apresentarem nervosismo excessivo, não conseguiram apresentar uma versão convincente para a presença naquele local. Em vistorias ao veículo os policiais localizaram um rádio comunicador oculto no painel e, os suspeitos acabaram por confessar que batiam a estrada para avisar o condutor sobre a presença da polícia.

Os acusados foram presos e encaminhados junto com os veículos, os semirreboques e a droga para a sede da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e por desenvolverem clandestinamente atividade de telecomunicação.

Maior apreensão da história

A apreensão realizada ontem pelo DOF é a maior já registrada no Brasil. O recorde anterior, também registrado em Mato Grosso do Sul, era da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, que em ação conjunta apreenderam 28 toneladas de maconha, no mês de maio deste ano, em uma estrada entre Tacuru e Iguatemi.

Com a apreensão de ontem o DOF já tirou de circulação 180,5 toneladas de drogas de 1º de janeiro e 26 de agosto deste ano. No mesmo período do ano passado foram apreendidas 73,2 toneladas de drogas. Em todo o estado já foram apreendias este ano mais de 510 toneladas de drogas, que é mais que o dobro do ano passado, quando foram tiradas de circulação pouco mais de 243 toneladas de entorpecentes.

Sobre o DOF

Diretamente subordinado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, o DOF atua em 53 municípios do Estado, na fronteira com o Paraguai e com a Bolívia e na divisa com o Paraná e parte da divisa com São Paulo, inclusive em uma extensa área rural. Atualmente a sede do Departamento fica localizada na Avenida Coronel Ponciano, em Dourados.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. O denunciante não precisa se identificar e a ligação é mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.