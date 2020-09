MS é o Estado que mais apreendeu drogas em 2020 em todo o Brasil. - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

Com o MS Mais Seguro, o Governo de Mato Grosso do Sul realiza o maior investimento da história na reestruturação das forças de segurança do Estado. E o resultado disto é que, mesmo durante a pandemia, MS é o Estado que mais apreendeu drogas em 2020 em todo o Brasil.