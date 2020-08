Após apreensão recorde, MS se torna o Estado com maior índice de apreensão de drogas do País

No último dia 26, o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) retirou de circulação em Maracaju uma carreta com mais de 33,3 toneladas de maconha - (Foto: Divulgação/Polícia Militar de MS)

Prestes a entrar em setembro, Mato Grosso do Sul é recordista brasileiro quando o assunto é apreensão de drogas em 2020. De janeiro até agosto, foram apreendidas mais de 512 toneladas de drogas, aumento de 111% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram apreendidas pouco mais de 243 toneladas de entorpecentes.

Do total, o maior volume 332,4 toneladas, foi tirado de circulação no interior do Estado, especialmente naqueles municípios localizados na linha e faixa de fronteira com o Paraguai, durante as ações da Operação Hórus.

No último dia 26, o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) retirou de circulação em Maracaju uma carreta com mais de 33,3 toneladas de maconha, avaliada em R$ 2 bilhões neste ano. Foi a maior apreensão do Brasil. Além desta apreensão, o DOF já apreendeu mais de 180 toneladas, quebrando o recorde histórico. O anterior, de 73,2 toneladas.

Polícia Militar Rodoviária - Das drogas tiradas de circulação este ano pelas polícias estaduais no interior, 119,5 toneladas foram apreendidas pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv). De janeiro até agora são 30 toneladas a mais que durante todo o ano passado (89,5 toneladas).

Mais recordes - Recorde de apreensão e incineração registrou também a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), que até agora já destruiu 50,6 toneladas de entorpecentes. Durante todo o ano de 2019 foram incineradas 31,7 toneladas. Das 180 toneladas de drogas apreendidas em Campo Grande este ano, 9,7 toneladas foram tiradas de circulação pela Denar. “O nosso foco são as drogas que passam pela capital ou que chegam para serem distribuídas aqui”, explica o delegado Gustavo Ferraris, titular da Denar.

2019 x 2020 - Dos mais de 512 toneladas de drogas apreendidas em MS, 1,7 toneladas é de cocaína. Deste tipo de droga houve uma queda de -45% em comparação com 2019, quando foram tiradas de circulação 3,1 toneladas da droga. Houve queda também nas apreensões de crack, até agora foram 146 quilos e no ano passado 353.

As apreensões de haxixe aumentaram +106% este ano, com 146,3 quilos e de maconha +111%, com mais de 501 toneladas, contra as 238,2 toneladas apreendidas no ano passado. Outros tipos de drogas, que inclui aquelas sintéticas registraram alta de apreensões de +1.263% em comparação com 2019. Este ano foram 8,3 toneladas e no ano passado 615 quilos.