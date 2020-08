Mais de 30 toneladas de maconha é apreendida em MS; carga é a maior apreensão do Brasil

A estimativa era de que a carga valia pouco mais de R$ 50 milhões - (Foto: Divulgação/PM MS)

A Polícia Militar do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) realizou na tarde de ontem (26) a maior apreensão de drogas no Brasil. Foram 33,3 toneladas de maconha. A apreensão aconteceu em Maracaju, a 160 km de Campo Grande.

A droga estava em uma carreta bitrem. O veículo seguia por uma estrada vicinal que dá acesso à rodovia MS-166 no município. Dois homens de 25 e 45 anos foram conduzidos para a delegacia. A função deles era de batedor, ou seja, seguiam na retaguarda da carreta com a finalidade de avisar sobre aproximação de viaturas policiais, por meio de um rádio comunicador oculto no painel do carro, que estava na mesma frequência do rádio da carreta.

Assim que sinalizaram para parar, o motorista desobedeceu os policiais e tentou manobrar o veículo, mas não conseguiu fugir com a carga. Ele abandonou o caminhão, escapou e ainda não foi localizado.

A operação começou por volta das 14h de ontem e terminou às 4h de hoje. A estimativa era de que a carga valia pouco mais de R$ 50 milhões.