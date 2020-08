Detran-MS alerta sobre prazos que estão suspensos por conta da pandemia

Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) - (Foto: Arquivo)

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) alerta aos condutores que precisam renovar a habilitação, transferir veículos, registrar veículos novos, enviar recursos ou transferir multas de trânsito, que os prazos continuam suspensos, conforme a deliberação 185 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito).



O diretor-presidente do Departamento, Rudel Trindade.

Apesar disso, o diretor-presidente do Departamento, Rudel Trindade, comenta que é possível realizar a maioria dos serviços sem sair de casa. “Por meio do nosso novo portal é possível iniciar o processo de renovação da habilitação, emitir o licenciamento anual e ainda comunicar a venda do veículo”, afirma.

Confira os prazos interrompidos:

- Interromper por tempo indeterminado a aplicação da penalidade para quem é flagrado dirigindo com a Carteira de Motorista ou a Permissão para Dirigir vencida desde 19/02/2020, prevista no art. 162, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro;

- Interromper por tempo indeterminado a aplicação de multa para quem não transferiu a propriedade de veículo adquirido desde 19/02/2020, prevista no art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro;

- Interromper por tempo indeterminado aplicação de multa para quem não registra veículo novo, desde que ainda não expirados na data 04/03/2020

- Interromper por tempo indeterminado o prazo para apresentação de condutor infrator

- Interromper por tempo indeterminado o prazo para apresentação de defesas e recursos de multa

- Interromper por tempo indeterminado o prazo para apresentação de penalidades de multa e suspensão/cassação do direito de conduzir veículos

- Ampliação de 12 para 18 meses o prazo para a conclusão dos processos de habilitação abertos.

Meu Detran

Com uma busca simples e objetiva, o novo portal de serviços tem uma plataforma organizada, separando os serviços de habilitação, veículos, agendamento, infração, educação, credenciamento, entre outros. Clique aqui.