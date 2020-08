Detran-MS suspende atendimento do Fácil Aero Rancho por sete dias por caso de Covid-19

A decisão foi tomada como forma de prevenção contra a disseminação do vírus - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) suspendeu nesta sexta-feira (7) o atendimento na agência do Fácil Aero Rancho, em Campo Grande. A deliberação acontece depois que uma funcionária terceirizada testou positivo para o Novo Coronavírus (Covid-19) e é válida para os próximos sete dias. O mapa da pandemia em Campo Grande apresenta o bairro Aero Rancho com um dos locais de maior incidência da doença.

De acordo com o diretor-adjunto do Departamento, Valter Bortoletto, a decisão foi tomada como forma de prevenção contra a disseminação do vírus, que já tem um saldo de pouco mais de 29 mil infectados desde o início da pandemia apenas em Mato Grosso do Sul.

“Nós temos seguido à risca os protocolos de biossegurança das autoridades em saúde como forma de evitar a disseminação do vírus, mas sabemos que este é um momento delicado e por isso resolvemos fechar a agência por sete dias”, enfatizou o adjunto.

Para evitar aglomerações nas agências, o Detran-MS adotou o sistema de atendimento agendado e, para isso, o cliente precisa acessar o site www.detran.ms.gov.br. No site também está disponível o portal de serviços Meu Detran, que dispõe de vários serviços que podem ser executados de maneira rápida e fácil, sem que os clientes precisem procurar uma das agências.

Além do Detran-MS, o Fácil Aero Rancho também dispõe de agências do Banco do Brasil, Sejusp, Energisa, Águas Guariroba, Agehab e Cartório Eleitoral.

Essa semana foram fechadas agências em Sidrolândia e Itaquiraí.

Vivianne Nunes, Detran/MS