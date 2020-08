Shopping China publica nota oficial desmentindo o fechamento de duas lojas

Shopping China - (Foto: Arquivo)

Circulou na imprensa paraguaia ontem (19), a informação de que as lojas Shopping China de Salto del Guairá na fronteira com Guaíra (PR) e Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã (MS) iriam encerrar definitivamente suas atividades. A notícia caiu como uma bomba para os clientes que viam as compras no Paraguai com sinônimo de economia e comodidade.

Porém conforme uma nota oficial divulgada na tarde de hoje (20) pela direção do shopping, a informação não procede. Segundo a Gerente de Marketing da loja de Pedro Juan Caballero, Larissa Insfrán ao portal A Crítica, as lojas só estão aguardando a reabertura da fronteira para voltar o atendimento ao público.

“O Shopping China aqui em Pedro Juan e em Salto del Guaira está operando a portas fechadas, fazendo vendas de forma on-line. Ainda não estamos abertos aos clientes por conta da fronteira fechada, quando voltar a funcionar voltaremos a operar normalmente”, explica a gerente.

Segundo Insfrán, as vendas no on-line estão sendo feito apenas no território paraguaio. “Dependemos unicamente da abertura da fronteira, pois atualmente com o nosso e-commerce estamos realizando vendas somente para o território Paraguaio. A nossa plataforma é nova, está em funcionamento faz uns meses, mas tendo uma ótima performance e aceitação. Cobrimos bem a demanda no que respeita ao cliente local”, afirma.

Mais cedo noticiamos que algumas funcionárias do shopping se manifestaram nas redes sociais e negaram o fechamento do shopping.

Confira a nota divulgada:

Mesmo com a abertura autorizada pelo governo paraguaio, algumas empresas estão com pouco volume de clientes e preferiram fechar as portas temporariamente. O comércio por lá está autorizado a funcionar desde o dia 25 de maio.