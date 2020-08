Imprensa paraguaia afirma que Shopping China vai encerrar atividades de duas lojas

Shopping China, loja de Importados de Pedro Juan Caballero, no Paraguay - (Foto: Arquivo)

A imprensa paraguaia publicou, nesta quarta-feira (19), que a terceira maior loja de departamentos do mundo, Shopping China, vai encerrar denitivamente suas atividades em Salto del Guairá e Pedro Juan Caballero, na fronteira com Guaíra, no Paraná, e Ponta Porã, no Estado do Mato Grosso do Sul. A informação menciona o que loja na Ciudad Del Este, município separado de Foz do Iguaçu (PR) pela Ponte da Amizade, continuará em operação para atender o mercado on-line. A notícia foi divulgada peloportal Taboada Notícias.

Mesmo com a abertura autorizada pelo governo paraguaio, algumas empresas estão com pouco volume de clientes e preferiram fechar as portas temporariamente. O comércio por lá está autorizado a funcionar desde o dia 25 de maio.

A publicação afirma que as instalações do Shopping China em Salto del Guairá deixarão denitivamente de abrir as suas portas aos clientes paraguaios e, consequentemente, aos estrangeiros localizados na área de atuação. “O local comercial estava parcialmente fechado aos clientes locais e há dias os proprietários decidiram fechar totalmente as suas portas em Pedro Juan Caballero e Salto del Guairá. As razões ainda são desconhecidas. Descobrimos informalmente que o único local habilitado é a loja de Ciudad Del Este, onde poderão ser realizadas compras via on-line”, frisa a nota do portal.

“Mais uma pancada para os Saltoguaireños. Mais uma empresa que fecha totalmente. Só nos resta esperar e tomara que não dure muito tempo”, finaliza a postagem.

Confira abaixo a postagem onde o gerente de Shopping China Salto del Guairá, Sr. Víctor Silva, confirma a informação do encerramento das atividades: