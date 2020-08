Funcionários do Shopping China negam fechamento de duas lojas do Shooping China no Paraguai

Shopping China afirma que o fechamentro das lojas é medida para proteger saúde de funcionários e clientes - (Foto: Arquivo)

A informação divulgada nesta última quarta-feira (19) pelo portal paraguaio Taboada Notícias informando que o Shopping China fecharia totalmente suas portas em Salto del Guairá e Pedro Juan Caballero, na fronteira com Guaíra, no Paraná, e Ponta Porã, no Estado do Mato Grosso do Sul, ganhou grande repercussão em poucas horas. Por consequência, leitores registraram comentários de que a informação não era verdadeira.

A responsável pelo Departamento de Marketing do Shopping China, Tatiana Farina, declarou pela rede social que o fechamento denitivo da loja é falso. “Esta informação publicada é falsa. O Shopping China em sua unidade de Salto del Guaira e também em Pedro Juan Caballero trabalha com as portas fechadas seguindo todos os protocolos de higiene estabelecidos, atendendo aos clientes atacadistas da empresa. Atualmente operamos através de nossa plataforma online, dependendo da abertura das fronteiras para voltar a operar e receber clientes normalmente.", afirmouTatiana, desmentindo a informação do site paraguaio.

Outra afirmação partiu do gerente geral da filial da loja Salto del Guaíra, Victor Silva, que também desmentiu a informação. “Gente, tranquilo, sou gerente geral da lial de Salto. Shopping China é uma empresa sólida em nosso país, continuará sempre operando e atendendo seus clientes. Continuamos com as portas fechadas pelo motivo da Covid-19. A empresa tem habilitado sua plataforma de vendas on-line”, declarou

