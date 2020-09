Maioria dos sul-mato-grossenses querem comemorar após o fim da pandemia, diz pesquisa

Na pesquisa divulgada ontem (2), 60% da população de Campo Grande havia deixado de fazer viagens com a pandemia - (Foto: Edemir Rodrigues)

Ficar em casa não tem sido fácil para a maioria dos sul-mato-grossenses. Tanto que conforme um levantamento do Fecomércio em parceria com o Sebrae-MS diz que a maioria da população quer comemorar após o fim da pandemia.

As comemorações aparecem com 26%, passeios com 25%, educação com 19%, viagens com 12% e entretenimento com 9% da preferência do público.

"Uma tendência já observada no Estado é a contemplação do turismo local, pela proximidade, necessidade de experiência e o medo de deslocamento para destinos mais distantes. Essa tendência pode trazer consigo o fortalecimento da imagem do Estado e a oportunidade para que os próprios residentes possam se transformarem em divulgadores do turismo local", explica a economista do IPF-MS, Daniela Dias.

Na pesquisa divulgada ontem (2), 60% da população de Campo Grande havia deixado de fazer viagens com a pandemia. Os setores de alimentação como restaurantes, lanchonetes e bares foram os mais afetados com a pandemia, e 63% dos entrevistados afirmaram ter reduzido o consumo ou parado de consumir.

Turismo - Outra pesquisa analisada, realizada pela Sunbrand TWF/Competence (2020), sobre o novo comportamento do consumidor, revela que o engajamento da média brasileira é superior a de MS e os percentuais registrados foram de: 26% para educação; 17% em viagens e 17% para entretenimento.

"Observamos algumas brechas para o turismo e cultura. Pode ser que a retomada seja lenta e gradativa, mas está na lista de prioridades da população brasileira após o controle dos contágios da Covid-19. Afinal, 29% querem retornar aos aeroportos logo após a pandemia, e 71% aos bares, lanchonetes e restaurantes", diz.



Segundo levantamento do portal Fast Company, a tendência para os próximos meses é de mais viagens de lazer e menos de negócios, busca por hospedagem econômica, por mais espaço, lugares com menor número de pessoas, maior flexibilidade nas viagens e preferência para os deslocamentos locais.