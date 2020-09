UEMS abre inscrições de auxílio para acesso à internet que vai contemplar 800 estudantes

A inscrição só estará completa após a inscrição ser concluída e gerado o número de protocolo. - (Foto: Divulgação)

Estão abertas as inscrições do Auxílio para Acesso Emergencial à Internet (AAEI) da Universidade Estadual de Mato grosso do Sul (UEMS). Estipulado no valor mensal de R$ 60 (sessenta reais) o benefício irá contemplar 800 estudantes dos cursos de graduação que estejam regularmente matriculados e atendam os critérios indicados no edital nº 057/2020 divulgado pela instituição.

Com duração de um até seis meses, o auxílio foi desenvolvido com objetivo de oferecer suporte financeiro de curto prazo, para acadêmicos regulares de cursos presenciais de graduação da UEMS, e que comprovem vulnerabilidade socioeconômica e risco de abandonar ou trancar a matrícula no curso devido a impossibilidade de acompanhar as atividades remotas emergenciais de ensino, por não possuir acesso internet.

As inscrições devem ser realizadas no período de 1° a 7 de setembro exclusivamente no endereço eletrônico www.aeuems.ms.gov.br . A inscrição só estará completa após a inscrição ser concluída e gerado o número de protocolo.

Para se inscrever, acesse e leia atentamente o edital aqui .