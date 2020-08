Região do Imbirussu recebeu duplicação da Euler, câmpus da UEMS e Centro Poliesportivo

Um dos maiores destaques ficou por conta da duplicação e revitalização da avenida Euler de Azevedo - (Foto: Edemir Rodrigues)

Infraestrutura, educação, esporte e desenvolvimento econômico são áreas que receberam atenção especial do governo estadual a partir de 2015 na região oeste de Campo Grande, mais especificamente no Imbirussu.

Um dos maiores destaques ficou por conta da duplicação e revitalização da avenida Euler de Azevedo, atendendo antigas reivindicações de moradores e motoristas. Acesso para populosos bairros como o conjunto José Abrão, Vila Nasser e Zé Pereira e rota para quem vai a Rochedo ou para as rodovias BR-163 e BR-262, a via teve o asfalto recapeado, a sinalização ampliada e recebeu obras de drenagem e iluminação de LED.

“O problema era a avenida toda. Não tinha acostamento, em alguns pontos acumulava água, o asfalto não estava em boas condições, era remendo em cima de remendo e direto acontecia acidente aqui”, lembrou no ano passado o instrutor de autoescola Thiago Diogo, que trabalha e mora na região.

A avenida é trajeto para quem vai para a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) em Campo Grande, uma obra concluída pela gestão estadual. O campus foi entregue em 2015, depois de uma espera de 14 anos, em que professores e alunos usavam prédios improvisados.

A região do Imbirussu recebeu ainda um investimento importante para a atração de indústrias, que movimentam a economia e geram empregos e renda: a pavimentação e drenagem do núcleo industrial, o Indubrasil, no valor de R$ 6,7 milhões. Além de favorecer as empresas e o acesso de funcionários, a obra beneficiou os mais de 3,5 mil moradores do bairro.

Já o Centro Esportivo da Vila Almeida foi inaugurado em 24 de agosto de 2019 e é administrado pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). Ele poderia ter se tornado mais um exemplo de desperdício do dinheiro público, já que a obra ficou abandonada por anos e só foi retomada em 2018, por determinação do governador Reinaldo Azambuja.

Ao todo, foram investidos R$ 1,9 milhão em recursos do governo estadual no centro poliesportivo, além de R$ 850 mil dos cofres da União para o término do empreendimento. O local possui duas quadras poliesportivas cobertas, vestiários, salas de treinamento e de administração, banheiros e estacionamento para cerca de 80 veículos.