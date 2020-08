Projeto UEMS na ROTA será lançado em Live nesta sexta-feira (21)

Nesta sexta-feira (21), a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) reunirá virtualmente, a partir das 16h (horário local), pesquisadores, autoridades e sociedade civil para o lançamento do projeto UEMS na ROTA. A Live será transmitida pelo Canal do projeto, disponível na plataforma Youtube e poderá ser acessada neste link, no dia e horário indicados. O evento é coordenado pelo Observatório Virtual da Rota de Integração Latino-Americana (RILA).

Entre as autoridades participantes do evento online, estão o reitor da UEMS, prof. Dr. Laércio Alves de Carvalho, senador Nelson Trad Filho, deputado federal Vander Loubet, ministro João Carlos Parkinson, secretário de Estado Jaime Elias Verruck, secretário de Governo Eduardo Corrêa Riedel, presidente do Setlog, Cláudio Cavol, auditor fiscal da Receita Federal, Clóvis Ribeiro Cintra Neto e o presidente da Assomasul Pedro Caravina. Também participarão os prefeitos Marcos Marcello Trad (Campo Grande), Dr. Marcelo de Araújo Ascoli (Sidrolândia), Valdir Couto de Souza Júnior (Nioaque), Guilherme Alves Monteiro (Jardim), Derlei João Delevatti (Porto Murtinho) e Jair Scapini (Guia Lopes da Laguna).

Serão apresentadas as ações do Projeto UEMS na ROTA que têm por objetivo geral promover e fomentar o desenvolvimento econômico e social sustentável, por meio de ações integradas entre a academia, órgãos governamentais, em especial o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, iniciativas do setor privado e da sociedade.

“O projeto é uma iniciativa de alinhamento com os setores governamentais, não governamentais e empresarial para ações, produções de dados científicos, acompanhamentos e monitoramentos das ações de pesquisas, extensão e ensino, nas mais diversas áreas multidisciplinares”, explica o coordenador do Observatório Virtual da RILA, prof. Dr Ruberval Maciel.

De acordo com o coordenador do Projeto, “essas informações podem ser de grande interesse e relevância aos principais Municípios impactados com as vias intermodais que estão surgindo nessa região do Estado de Mato Grosso do Sul, a partir de Campo Grande, Sidrolândia, Nioaque, Guia Lopes da Laguna até Porto Murtinho, bem como dos circunvizinhos que, em breve, serão também anunciados com as suas respectivas adesões”, informa Maciel.

O projeto reúne cerca de 140 pesquisadores da UEMS, das mais diferentes áreas do conhecimento, dividindo suas pesquisas em seis grandes eixos temáticos:

1) Direito, Inovação e Integração;

2) Educação, Cultura e Impactos Sociais;

3) Turismo, Gestão e Sustentabilidade;

4) Saúde e Fronteira e Território;

5) Negócios e Transporte;

6) Agronegócio, Inovação e Biossegurança.

Para mais informações sobre o “UEMS na ROTA”, segue o contato institucional (e-mail) do Projeto: uemsnarotabioceanica@gmail.com .

Emmanuely Castro, UEMS

Foto: Silvio Andrade