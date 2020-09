Fumaça de incêndio no Atacadão ainda pode ser vista nesta manhã - (Foto: Divulgação)

Após a noite de controle do incêndio que atingiu o Supermercado Atacadão da Avenida Duque de Caxias na tarde de ontem (13), a fumaça ainda pode ser avistada por moradores da cidade nesta manhã. Mais de 13 horas depois o Corpo de Bombeiros realiza o rescaldo do local.

Mesmo após o controle do fogo o trabalho dos Bombeiros ainda não terminou, as operações de rescaldo consistem em apagar todos os focos remanescentes que possam reacender as chamas e eliminar qualquer tipo de combustível que possa favorecer um novo incêndio.

Durante a ocorrência ninguém ficou ferido, todos os funcionários e clientes foram evacuados do local a tempo. Militares que estavam sob aviso foram convocados para ajudar, até o momento 50 profissionais estão monitorando e mantendo a situação controlada no local, a suspeita é de que o fogo tenha começado na gôndola de álcool.