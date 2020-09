Fumaça de incêndio no Atacadão ainda pode ser vista nesta manhã - (Foto: Geliel Oliveira/A Crítica)

Após a noite de controle do incêndio que atingiu o Supermercado Atacadão da Avenida Duque de Caxias na tarde de ontem (13), a fumaça ainda pode ser avistada por moradores nesta manhã. Mais de 13 horas depois o Corpo de Bombeiros ainda realiza o rescaldo do local.

Em entrevista concedida ao portal A Crítica, o Coronel do CBMMS, Fernando Carminate, comenta que por volta das 9h50 ainda existia pequenos focos de fogo no local. “A retirada de estoques do mercado estão sendo feita com escaldo, que é um procedimento de molhar os produtos, uma técnica muito utilizada nesses casos”.

Mesmo após o controle do fogo o trabalho dos Bombeiros ainda não terminou, as operações de rescaldo consistem em apagar todos os focos remanescentes que possam reacender as chamas e eliminar qualquer tipo de combustível que possa favorecer um novo incêndio.

Foram gastos até o momento 365 mil litros de água para conter o fogo. Além do Corpo de Bombeiros o combate contou com apoio da Polícia Militar, Águas Guariroba com água extra, Exército, Guarda de Trânsito, Base Aérea e Energisa.

Durante a ocorrência ninguém ficou ferido, todos os funcionários e clientes foram evacuados do local a tempo. Militares que estavam sob aviso foram convocados para ajudar, até o momento 50 profissionais estão monitorando e mantendo a situação controlada no local.

A suspeita é de que o fogo tenha começado na gôndola de álcool, porém o aguardo é pelo laudo da perícia para saber a causa exata. Os bombeiros trabalham combatendo o incêndio pelo lado de fora do estabelecimento, logo após teto desabar.

*Matéria atualizada as 11h34 para o acréscimo de novas informações