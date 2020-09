Atacadão da Duque de Caxias pega fogo, e início das chamas teria começado em estoque de álcool

Um incêndio atinge nesse momento o Atacadão da Avenida Duque de Caxias - (Foto: Reprodução)

Um incêndio atinge no fim da tarde de hoje (13) o Atacadão da Avenida Duque de Caxias em Campo Grande. A principal suspeita é de que o fogo começou em uma sessão de álcool.

Ainda não há informações sobre possíveis feridos. Viaturas do corpo de bombeiros tentam conter as chamas, que atingem o teto do local. A fumaça pode ser vista de longe.

Segundo o tenente-coronel, Fernando Carminatti, o fogo consome um grande espaço do lugar e há uma boa parte do efetivo no combate, visto que também existe outra equipe do Corpo de Bombeiros no controle de um incêndio numa plantação de eucalipto, na saída para Três Lagoas. No momento, bombeiros voluntários que estavam em dia de folga, ainda ajudam na missão. Segundo Caminatti, outros militares já estão sobreaviso caso seja necessário maior número de pessoas para controlar e apagar as chamas.

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) também foi chamada para controlar o trânsito na avenida.

Nas redes sociais, vídeos do ocorrido foram publicados:

*Matéria atualizada às 19h19 para o acréscimo de novas informações.